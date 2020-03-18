Как сшить маску в домашних условиях: пошаговая инструкция

На фоне дефицита медицинских масок в стране и распространения коронавируса, появились рекомендации, как их можно сделать в домашних условиях.

Для этого нужны бинт, марля, ножницы, нитка с иголкой, вата и по желанию эфирные масла, пишет "Сегодня".

"РБК-Украина"

Проще всего это сделать с помощью бинта. Для этого следует отмерить 80 см бинта, отрезать и сложить вчетверо. Сшить нитками по краям, прикрепить по углам 4 повязки по 60 см из того же бинта.

Если прошить маску нет возможности, можно просто привязать завязки узлом к концам.

Чтобы маска была более эффективна, можно положить прокладку из ваты. Однако слой не должен быть слишком плотным, чтобы не мешать нормально дышать

Такую же повязку можно сделать из марли. Для нее хватит только трех слоев. Можно также положить в нее слой ваты.

Для более плотного прилегания маски должны завязываться на затылке, а не крепиться на ушах. Они обязательно должны покрывать подбородок, рот и нос.

Марлевые и бинтовые маски можно использовать не более трех часов. Также их можно стирать, предварительно вынув вату. Повторное использование возможно после тщательного проглаживания.

Врачи советуют капать на маску несколько капель эфирного масла (например, чайного дерева, можжевельника, пихты, сосны, если). Главное, чтобы у вас не было аллергии на них, а запах не вызывал отвращение.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта в украинских городах начали действовать строгие ограничения в общественном транспорте в связи с карантином, который введен из-за вспышки коронавируса. В Киеве, Харькове и Днепре закрыли метрополитен. Во всех населенных пунктах ввели запрет на пребывание более 10 человек в салоне транспортного средства.

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