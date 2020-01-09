"Как сглазил!" В сети нашли роковой знак для погибшего пилота самолета МАУ

На странице погибшего пилота самолета, который 8 января разбился в Иране, Алексея Наумкина заметили роковой знак.

За пару дней до католического Рождества он перепостил на своей странице в Facebook поздравительное видео, в комментарии к какому указано: "Удивил детишек и внезапно растаял в воздухе" (о Санте - Ред).

Алексей Наумкин

Пользователи усмотрели в этих слова пророчество. "Недаром говорят, что сейчас нужно быть осторожным со словами – все реализуется быстро", "Ужас, как сглазил", – пишут они в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате крушения самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии" (МАУ) погибли 11 украинцев. В сети показали их имена. Вскоре в МАУ также опубликовали фото погибшего экипажа.

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