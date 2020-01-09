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9 января • обновлено в 13:15
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"Как сглазил!" В сети нашли роковой знак для погибшего пилота самолета МАУ

4.6т
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На странице погибшего пилота самолета, который 8 января разбился в Иране, Алексея Наумкина заметили роковой знак.

За пару дней до католического Рождества он перепостил на своей странице в Facebook поздравительное видео, в комментарии к какому указано: "Удивил детишек и внезапно растаял в воздухе" (о Санте - Ред).

Новости
"Было предчувствие": пилот МАУ чудом избежал гибели в смертельном рейсе

Алексей Наумкин

Алексей Наумкин

Пользователи усмотрели в этих слова пророчество. "Недаром говорят, что сейчас нужно быть осторожным со словами – все реализуется быстро", "Ужас, как сглазил", – пишут они в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате крушения самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии" (МАУ) погибли 11 украинцев. В сети показали их имена. Вскоре в МАУ также опубликовали фото погибшего экипажа.

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Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Украина
Тег
МАУ
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Модер. Зачем коммент потер? Вна Украине "пороблено" - вполне достойная версия катастрофы. Можно считать, расследование окончено.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
"Пороблено" - вна Украине это достойная версия катастрофы. Расследование окончено. Расходимся.
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Наверное ещё и забыл перекреститься перед вылетом, 100% сглаз
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