Идут грозовые дожди: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Во вторник, 23 июля в Украине ожидаются грозовые дожди, однако при этом сохранится жаркая летняя погода.

Как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, местами температура достигнет отметки +31 градусов тепла.

По прогнозу синоптиков, дожди с грозами накроют всю страну. На востоке Украины температура ночью будет +16+18, днем максимум до +31.

Южные области также попадут под фронт дождя. Днем в среднем будет 27-29 градусов тепла, ночью температура опустится до +17.

На западе и севере Украины также прогнозируются грозовые дожди. Температура ночью в среднем +15, днем максимум до +25.

В центральных областях ожидается температура в пределах: днем до +25, ночью +14+16.

В Киеве 23 июля также предвидится дождь грозами. Днем будет +23+25 , ночью +15+17.

Погода в Украине на 23 июля Укргидрометцентр

Погода в Киеве на 23 июля Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украине ожидается комфортная погода с дождями и северо-западным ветром.

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