"Иди на.., телка!" Сеть возмутил инцидент на заправке под Киевом

Вопиющий случай хамства и бескультурья произошел с главой Федерации баскетбола Киева Максимом Сергеевым.

Председатель ФБК в Facebook рассказал, как на заправке на трассе Харьков – Киев столкнулся с "мурлом" на дорогом внедорожнике.

"Заехал на заправку, заправляюсь, собственно. Тут залетает "Тойота", становится рядом, перекрывая мне дорогу, выходит тело и уходит. Я начинаю его про себя оправдывать, подыскивая причины такого поступка, ожидая, что водитель сейчас выйдет и уедет. Бак BMW GS1250 полон (модель байка отчасти важна), "Тойота" стоит на том же месте. В салоне на пассажирском сиденье обнаруживаю женщину, которая на просьбу убрать машину или позвонить тому, кто может это сделать, посылает меня на х*й", – рассказал он.

Сергеев отметил, что он в вежливой форме попросил водителя авто убрать его, так как он загородил проезд его мотоциклу.

"Нехотя, вальяжно выходит мурло и спрашивает: "А шо аоэ?" Попытка объяснить, что оно перекрыло мне дорогу натыкается на непонимание: "А шо задняя передача не работает?" Все же пытаюсь ему объяснить, что дело как бы не в задней передаче (которой у мотоцикла нет), а в том, как оно поставило свою машину. В ответ я послушал и о своих физических способностях, которые не позволяют катать по заправке 300 кг, и даже было предложено помочь мне и сделать все самому… Все это, куда ж без этого, сопровождается оскорблениями и какими-то странными попытками загипнотизировать меня (иначе не знаю как объяснить эти долгие паузы с заглядыванием мне в глаза)", – вспоминал глава ФБК.

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При этом водитель "Тойота" начал оскорблять сотрудников АЗС, так как они не заправляли топливом его авто.

"Гляделки заканчиваются, я слышу в свой адрес: "Ладно, я телкам уступаю", в ответ летит: "Телку ты видишь, когда смотришь на себя в зеркало". В мою сторону еще несется, что меня сфотографировали и теперь мне точно женский половой орган, но "Тойота" отъезжает", – рассказал Сергеев.

Facebook

Позже он в комментарии добавил, что авто зарегистрировано на Брущенко Ирину Александровну, 30.01.1998 г. р.

Запись Сергеева собрала более 400 лайков, почти 300 комментариев и свыше сотни репостов. Пользователи поддерживали его, писав, что водителя "Тойоты" нужно было наказать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве мужчина, рискуя жизнью ребенка, вез маленького мальчика у себя на коленях на переднем сиденье за рулем автомобиля.

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