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"Иди на.., телка!" Сеть возмутил инцидент на заправке под Киевом

4.1т Читать материал на украинском

Вопиющий случай хамства и бескультурья произошел с главой Федерации баскетбола Киева Максимом Сергеевым.

Председатель ФБК в Facebook рассказал, как на заправке на трассе Харьков – Киев столкнулся с "мурлом" на дорогом внедорожнике.

"Заехал на заправку, заправляюсь, собственно. Тут залетает "Тойота", становится рядом, перекрывая мне дорогу, выходит тело и уходит. Я начинаю его про себя оправдывать, подыскивая причины такого поступка, ожидая, что водитель сейчас выйдет и уедет. Бак BMW GS1250 полон (модель байка отчасти важна), "Тойота" стоит на том же месте. В салоне на пассажирском сиденье обнаруживаю женщину, которая на просьбу убрать машину или позвонить тому, кто может это сделать, посылает меня на х*й", – рассказал он.

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Сергеев отметил, что он в вежливой форме попросил водителя авто убрать его, так как он загородил проезд его мотоциклу.

"Нехотя, вальяжно выходит мурло и спрашивает: "А шо аоэ?" Попытка объяснить, что оно перекрыло мне дорогу натыкается на непонимание: "А шо задняя передача не работает?" Все же пытаюсь ему объяснить, что дело как бы не в задней передаче (которой у мотоцикла нет), а в том, как оно поставило свою машину. В ответ я послушал и о своих физических способностях, которые не позволяют катать по заправке 300 кг, и даже было предложено помочь мне и сделать все самому… Все это, куда ж без этого, сопровождается оскорблениями и какими-то странными попытками загипнотизировать меня (иначе не знаю как объяснить эти долгие паузы с заглядыванием мне в глаза)", – вспоминал глава ФБК.

"Иди на.., телка!" Сеть возмутил инцидент на заправке под Киевом

Facebook

При этом водитель "Тойота" начал оскорблять сотрудников АЗС, так как они не заправляли топливом его авто.

"Гляделки заканчиваются, я слышу в свой адрес: "Ладно, я телкам уступаю", в ответ летит: "Телку ты видишь, когда смотришь на себя в зеркало". В мою сторону еще несется, что меня сфотографировали и теперь мне точно женский половой орган, но "Тойота" отъезжает", – рассказал Сергеев.

"Иди на.., телка!" Сеть возмутил инцидент на заправке под Киевом

Facebook

Позже он в комментарии добавил, что авто зарегистрировано на Брущенко Ирину Александровну, 30.01.1998 г. р.

Запись Сергеева собрала более 400 лайков, почти 300 комментариев и свыше сотни репостов. Пользователи поддерживали его, писав, что водителя "Тойоты" нужно было наказать.

"Иди на.., телка!" Сеть возмутил инцидент на заправке под Киевом
"Иди на.., телка!" Сеть возмутил инцидент на заправке под Киевом
"Иди на.., телка!" Сеть возмутил инцидент на заправке под Киевом

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве мужчина, рискуя жизнью ребенка, вез маленького мальчика у себя на коленях на переднем сиденье за рулем автомобиля.

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Персона
Макс Сергеев
Место
Украина
Теги
АЗС в Украине соцсети
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Комментарии
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Привет страна
Привет страна
Ну никак Донецкие не могут что б не проявить себя. Как бы они себя не расписывали хорошими, а в нестандартной ситуации из нутра наружу прорывается воспитание быдла
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Сало Уронили
Сало Уронили
не мурло а прихильник хряка
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1
Пигин Макс
Пигин Макс
Цеевропа...
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