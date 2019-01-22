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Холодина и снегопады: синоптик сообщила о резкой перемене погоды в Украине

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В Украину в среду, 23 января, придут атмосферные фронты с Балкан. Они принесут снегопады, усиление ветра и метели.

На юге ожидается мокрый снег с дождем и налипание мокрого снега. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Непогода с сильными осадками больше коснется центральных областей и Одесской области. В западной части снег будет небольшим и умеренным. К востоку осадки доберутся только к вечеру. Температура воздуха также покажет зимний характер: ночью -7…-14 градусов, днем ​​-4…-9 градусов", — рассказала она.

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В то же время на западе ожидается ночью -4…-9 градусов, днем ​​-1…-4 градуса. На юге ночью будет -2…-8 градусов, днем ​​0…+4 градуса, в Крыму +4…+9 градусов.

Снег

Снег

В Киеве в среду ожидается морозная снежная ветреная погода. Температура воздуха ближайшей ночью снизится до -10…-12 градусов, днем ​​-5…-7 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 января, синоптики прогнозируют солнечную погоду с переменной облачностью без осадков практически по всей Украине.

На курортах Египта по-прежнему тепло, но жара не предвидится. В Шарм-эль-Шейхе и Хургаде температура не поднимется выше +20 днем.

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Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Как в том современном фильме о нацистах, "чтоб у вас печень лопнула!"))) пока дрыщите в окопах)))
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