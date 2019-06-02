Грозы, дожди и +33: синоптики уточнили прогноз по Украине

В воскресенье, 2 июня, в Украине будет дождливо, местами ожидаются грозы. Жара пока также никуда не денется.

В частности, в центральных областях и на Прикарпатье местами прогнозируются кратковременные дожди, грозы; на остальной территории – без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью 9-14°, днем 21-26°; на остальной территории ночью 13-18°, на юге до 21°, днем 25-30°, на юге и востоке до 33°.

Погода в Украине

В Киеве – местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.

Температура воды в Черном и Азовском морях 20-24°; в Днепре возле Киева 21°.

Как сообщал OBOZREVATEL, как спрогнозировал народный синоптик Леонид Горбань, погода в Украине на протяжении первых месяцев лета будет жаркой и довольно дождливой. "Пики" температур ожидаются 12-16 июня и 22-31 июля.

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