Гражданство России для украинцев: Путин пошел на новую уловку

В России намерены разрешить иностранцам при приеме в гражданство РФ не отказываться от их первого гражданства.

Об этом сообщает РБК. Теперь все желающие стать гражданами России, не должны будут отказываться от иного гражданства. По мнению властей страны-агрессора, эта мера повысит привлекательность российского паспорта.

"В перспективе реализация мер миграционной политики позволит <...> исключить обязательное требование отказа от иного гражданства для иностранных граждан, принимающих гражданство Российской Федерации", — отмечается на сайте Госдумы.

В России могут ввести двойное гражданство

Как пишет издание, отказ не требуется, если это предусмотрено международным договором России или если это невозможно в силу не зависящих от человека причин. Кроме того, отказ необязателен при получении гражданства РФ в упрощенном порядке, который предусмотрен, например, для тех граждан иностранных государств, у которых хотя бы один родитель имеет российское гражданство и живет в России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

президент России Владимир Путин в среду, 24 апреля, подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Министерство внутренних дел России заявило, что уже готово начать процедуру выдачи паспортов жителям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". В частности, в Ростовскую область (РФ) переброшен усиленный отряд сотрудников в сфере миграции фактически из всех регионов.

Украина в ответ обратилась в Совбез ООН, поскольку решение России нарушает Минские договоренности.

В Украине также отметили опасность повторения абхазского сценария на Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообществооперативно и жестко отреагировать на решение России о выдаче паспортов.

В команде победителя президентских выборов Владимира Зеленского заявили, что таким образом Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта.

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