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1 октября • обновлено в 14:38
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Гражданство России для украинцев: Путин пошел на новую уловку

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В России намерены разрешить иностранцам при приеме в гражданство РФ не отказываться от их первого гражданства.

Об этом сообщает РБК. Теперь все желающие стать гражданами России, не должны будут отказываться от иного гражданства. По мнению властей страны-агрессора, эта мера повысит привлекательность российского паспорта.

"В перспективе реализация мер миграционной политики позволит <...> исключить обязательное требование отказа от иного гражданства для иностранных граждан, принимающих гражданство Российской Федерации", — отмечается на сайте Госдумы.

В России могут ввести двойное гражданство

В России могут ввести двойное гражданство

Как пишет издание, отказ не требуется, если это предусмотрено международным договором России или если это невозможно в силу не зависящих от человека причин. Кроме того, отказ необязателен при получении гражданства РФ в упрощенном порядке, который предусмотрен, например, для тех граждан иностранных государств, у которых хотя бы один родитель имеет российское гражданство и живет в России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • президент России Владимир Путин в среду, 24 апреля, подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

  • Министерство внутренних дел России заявило, что уже готово начать процедуру выдачи паспортов жителям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". В частности, в Ростовскую область (РФ) переброшен усиленный отряд сотрудников в сфере миграции фактически из всех регионов.

  • Украина в ответ обратилась в Совбез ООН, поскольку решение России нарушает Минские договоренности.

  • В Украине также отметили опасность повторения абхазского сценария на Донбассе.

  • Президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообществооперативно и жестко отреагировать на решение России о выдаче паспортов.

  • В команде победителя президентских выборов Владимира Зеленского заявили, что таким образом Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта.

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Место
Россия
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Китайцы будут рады)))))
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Дудко Олег
Дудко Олег
Специально для авторов на обосреварателе-в России разрешено двойное гражданство, и тройное тоже.
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Nikolaeva Nadezhda
Nikolaeva Nadezhda
Дудко Олег, Причем, давно.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Как хочет Путин, так и имеет Украину! Лучших работников забирают!
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Kuksov Micha, ..........Лучшие - активисты ,остаются.
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