"Горітиме хата, палатиме": руководителю хора Веревки начали поступать угрозы

Директору хора Веревки Зеновию Коринцу стали поступать угрозы после выступления на "Вечернем квартале", где высмеяли поджог дома экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.

О пугающих смс Коринец рассказал в интервью "Укринформу". Он показал текст сообщений журналистам. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

"Разные люди звонят. Но говорят в основном одно и то же: либо угрожают, или требуют, чтобы заявление об увольнении написал", – сказал Коринец.

"Смс-ки соответствующие шлют. Только прошу, не делайте из меня жертву. Потому что это я виноват, это я поступил неэтично", – добавил он.

Коринцу шлют угрозы Скриншот

Коринцу шлют угрозы Скриншот

Коринцу шлют угрозы Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее художественный руководитель хора имени Веревки Зеновий Коринецсделал первое заявление, оправдываясь за выступление на "Квартале". Также он озвучил сумму гонорара за выступление.

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