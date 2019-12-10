Голодовка и пикет: в ПЦУ пошли на крайние меры из-за храма в Крыму

Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент объявил бессрочную голодовку из-за бездействия правительства Украины относительно поддержки и защиты прав верующих Украинской церкви в Крыму.

Он вышел под здание Кабмина с плакатом – "Обеспечьте права религиозной свободы украинцев в Крыму". Ежедневно с 9.00 до 16.00 он будет пикетировать Кабмин.

Владыка требует встречи с премьер-министром Алексеем Гончаруком и решения вопросов верующих Украинской церкви в Крыму, написала в Facebook сотрудница Украинского института национальной памяти Елена Халимон.

Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент объявил голодовку Facebook Елена Халимон

Как отметил архиепископ Православной церкви Украины Евстратий (Зоря), Климент годами просит, чтобы Украина передала здание кафедрального храма святых Владимира и Ольги в Симферополе в собственность Кримской епархии ПЦУ.

Пока это имущество является лишь арендованным, поэтому его труднее защищать юридически, в первую очередь на международном уровне.

"И оккупанты пользуются, "выдавливая" общество и епархию из помещения. Годами проекты решений и его обоснование гуляют из кабинета в кабинет. И где-то тонут в бюрократическом болоте. Надеюсь, что хотя бы теперь дело, о котором владыка и наша Церковь просили годами, наконец будет решена", – написал он в Facebook.

"Пока Кабинет министров своими решениями не обеспечит сохранность церковного имущества, а это не только помещение, но и иконы, которые можно отнести сегодня к современному сакральному искусству. Это исторические вещи, которые имеют национально-культурную ценность", – сказал архиепископ Климент.

Как писал OBOZREVATEL, архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент попросил президента Украины Владимира Зеленского включить в списки на обмен пленными фигурантов "дела украинских диверсантов" Владимира Дудко и Константина Давыденко.

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