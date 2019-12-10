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10 декабря • обновлено в 12:04
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Голодовка и пикет: в ПЦУ пошли на крайние меры из-за храма в Крыму

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Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент объявил бессрочную голодовку из-за бездействия правительства Украины относительно поддержки и защиты прав верующих Украинской церкви в Крыму.

Он вышел под здание Кабмина с плакатом – "Обеспечьте права религиозной свободы украинцев в Крыму". Ежедневно с 9.00 до 16.00 он будет пикетировать Кабмин.

Владыка требует встречи с премьер-министром Алексеем Гончаруком и решения вопросов верующих Украинской церкви в Крыму, написала в Facebook сотрудница Украинского института национальной памяти Елена Халимон.

Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент объявил голодовку

Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент объявил голодовку

Facebook Елена Халимон

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Как отметил архиепископ Православной церкви Украины Евстратий (Зоря), Климент годами просит, чтобы Украина передала здание кафедрального храма святых Владимира и Ольги в Симферополе в собственность Кримской епархии ПЦУ.

Пока это имущество является лишь арендованным, поэтому его труднее защищать юридически, в первую очередь на международном уровне.

"И оккупанты пользуются, "выдавливая" общество и епархию из помещения. Годами проекты решений и его обоснование гуляют из кабинета в кабинет. И где-то тонут в бюрократическом болоте. Надеюсь, что хотя бы теперь дело, о котором владыка и наша Церковь просили годами, наконец будет решена", – написал он в Facebook.

"Пока Кабинет министров своими решениями не обеспечит сохранность церковного имущества, а это не только помещение, но и иконы, которые можно отнести сегодня к современному сакральному искусству. Это исторические вещи, которые имеют национально-культурную ценность", – сказал архиепископ Климент.

Как писал OBOZREVATEL, архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент попросил президента Украины Владимира Зеленского включить в списки на обмен пленными фигурантов "дела украинских диверсантов" Владимира Дудко и Константина Давыденко.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент
Место
Украина
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