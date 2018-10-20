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Фиолетовое море и вонь: в Крыму заговорили о новой экологической катастрофе

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В крымском селе Угловое местный винодельный завод сливает отходы прямо в море. При этом они не проходят никакой очистки.

Фотодоказательства опубликовал блогер Roksolana Today в Twitter. Отмечается, что местные жители жалуются на сильную вонь на побережье моря.

"Можно лакать прямо с берега! Винзавод в Угловом сбрасывает свои отходы, совершенно без каких-либо очистных сооружений прямо в море. Вода темно-фиолетовая вдоль всей прибрежной полосы и запах непередаваемый!" ― поделился блогер.

Фиолетовое море и вонь: в Крыму заговорили о новой экологической катастрофе
Фиолетовое море и вонь: в Крыму заговорили о новой экологической катастрофе
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Фиолетовое море и вонь: в Крыму заговорили о новой экологической катастрофе

Отметим, что в с. Угловое расположен Инкерманский завод марочных вин. После аннексии Крыма предприятие "переехало" на материковую часть Украины, однако оккупанты продолжают производить на оставленных мощностях свою продукцию. Как пишет Delo.ua, торгуют ею только с Россией и Китаем.

Как писал OBOZREVATEL, одной из самых острых экологических проблем оккупированного Крыма остаются химические выбросы на заводе "Крымский Титан" Дмитрия Фирташа.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Попова Ольга
Попова Ольга
БЫДЛО ВСЕ ДЕЛАЕТ НАЗЛО УКРАИНЕ , ЗНАЕТ ЧТО ВРЕМЕННО И ГАДИТ , ИНАЧЕ БЫДЛО ЖИТЬ НЕ МОЖЕТ ГОСПОДЬ НАДЕЛИЛ МИР ТАКОЙ ГИДОТОЙ , ТАКОЙ ГНИЛОЙ ГУСЕНЬЮ И МЕРЗКОЙ ВШЕЙ С КРАСНЫМ ОПЕРЕНИЕМ
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
А что с винзавода сливают? Нацисты вас за что господь лишил разума гниды?))
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Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
Попова Ольга, там, где сранокозломордячий (они сами назівают себя рюцкий мир) мір - там везде гниль и вонь.
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Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
Михайлов Андрей, если вопрос к нацистам, то обращай его в кремль. А если бі у тебя, суки сранокозломордой, тупорілой, вместо ваті в башке біло бі хоть немного мозгов, ті бі погугли, и узнал, что с винзаводов сливают.
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