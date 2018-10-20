Фиолетовое море и вонь: в Крыму заговорили о новой экологической катастрофе

В крымском селе Угловое местный винодельный завод сливает отходы прямо в море. При этом они не проходят никакой очистки.

Фотодоказательства опубликовал блогер Roksolana Today в Twitter. Отмечается, что местные жители жалуются на сильную вонь на побережье моря.

"Можно лакать прямо с берега! Винзавод в Угловом сбрасывает свои отходы, совершенно без каких-либо очистных сооружений прямо в море. Вода темно-фиолетовая вдоль всей прибрежной полосы и запах непередаваемый!" ― поделился блогер.

Отметим, что в с. Угловое расположен Инкерманский завод марочных вин. После аннексии Крыма предприятие "переехало" на материковую часть Украины, однако оккупанты продолжают производить на оставленных мощностях свою продукцию. Как пишет Delo.ua, торгуют ею только с Россией и Китаем.

Можно лакать прямо с берега!

Винзавод в Угловом сбрасывает свои отходы,совершенно без каких-либо очистных сооружений прямо в море. Вода темно фиолетовая вдоль всей прибрежной полосы и запах непередаваемый! pic.twitter.com/yncURMyWWR — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 20 октября 2018 г.

Как писал OBOZREVATEL, одной из самых острых экологических проблем оккупированного Крыма остаются химические выбросы на заводе "Крымский Титан" Дмитрия Фирташа.