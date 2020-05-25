Главная Новости
25 мая • обновлено в 10:55
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Максим Мирович
Максим Мирович
Белорусский блогер Все статьи автора

Фильмы СССР: секрет популярности "Афони"

7.2т

Так, друзья, сегодня будет большой и интересный пост из серии кинообзоров — которые, как показывает статистика, оказываются одними из самых читаемых постов в моём блоге) Сегдня я хотел бы написать про хорошо известный всем вам фильм "Афоня", который по какому-то недоразумению считается комедией — действительно, там есть несколько трагикомических эпизодов, но на самом деле фильм достаточно печальный и показывает всю трагичность "обычной советской жизни" на примере отдельно взятого человека.

Кстати, примерно такое же впечатление об этом фильме сложится у среднестатистического западного гражданина, не зашоренного совком — ради интереса покажите это кино какому-нибудь своему западному знакомому (можно с субтитрами) — и он вряд ли оценит этот фильм как "комедию". Комедия — это где весело и смешно, где добрые герои весело одерживают победу над злом, где наконец есть какие-то смешные недотёпы, попадающие в нелепые ситуации — но это точно не про "Афоню" — в котором показана история опускания в общем-то неглупого, обаятельного и харизматичного человека на дно, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Секрет популярности "Афони" прост — в этом фильме нет фальши. Там достаточно честно показываются мрачные реалии советской жизни — когда после комсомольских стройотрядов, после бессмысленных и безадресных советских лозунгов юности вроде "Даёшь культуру в массы!" или "Коммунизм это советская власть плюс электрификация!" человек взрослеет и остаётся один на один с безрадостной действительностью эпохи брежневщины — с говняной бесплатной квартирой, пустыми магазинами, нищенской зарплатой, алкоголическими "стекляшками" и полным отсутствием жизненных перспектив.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о мрачной тоске советской жизни в фильме "Афоня".

02. Надо сразу сказать, что я отношу снявшего "Афоню" Георгия Данелия к числу весьма годных режиссёров, вроде Гайдая и Рязанова — который почти так же, как и те двое, троллил совок насколько это было возможно. Начинается кино с фигуры алкаша Федула (в блестящем исполнении Брондукова), который, разыскивая друга Афоню в каком-то ДК, в засаленной робе сталкивается с балериной на сцене — прямой намёк на то, насколько вся советская "культура" вроде балета была в действительности далека от обычного народа, от реалий его жизни и быта.

Показать такое двадцатью годами ранее в кино было совершенно невозможно — советские рабочие в лживых фильмах пятидесятых годов все сплошь разговаривали на литературном языке, работали на тракторах в белых накрахамаленных рубашках и всегда думали о грядущем коммунизме.

03. Главный герой фильма, Афоня Борщов, работает слесарем-сантехником в ЖЭК-е №2 в одном из типовых панельных микрорайонов типового советского города. Первое, что делают Афоня и Федул, встретившись — это посреди рабочего дня планируют пойти бухнуть в одну из городских "наливаек". Постучавшись в окошко бухгалтерии, Афоня выпрашивает зарплату, которую ему должны были выдать ближе к вечеру — Борщов на ходу сочиняет историю для бухгалтера о якобы заболевшем племяннике.

Тут целых два показательных момента. Во-первых — денег у Борщова нет, и он (как и большинство советских рабочих) живёт от зарплаты до зарплаты. Во-вторых — зарплату ему дадут в любом случае (даже если он будет бухать и прогуливать работу), так как алкашей и лентяев в СССР особо не наказывали.

04. Далее прогульщика и лентяя Федула ловит его начальство и заставляет вернуться к работе — таскать проволочные ящики с молоком. Оставшись без компании, Афоня идёт в кафе под названием "Ассоль" — на самом деле это не кафе, а обычная дешёвая "наливайка-стекляшка", которые начали массово строить в брежневские времена. Подобные "наливайки" существовали для одной-единственной цели — туда посреди рабочего дня либо после его окончания заходили работяги, чтобы напиться алкоголя. Официально в "наливайках" продавалось только пиво, но там можно было относительно незаметно плеснуть водки в пиво и невозбранно распивать получившийся "ёрш".

Парадокс — в те же годы советская власть врала гражданам про тяжёлую жизнь рабочих на Загнивающем Западе — и в то же время сама строила заведения, единственной задачей которых былоспаивание населения.

05. К работе в этот день Афоня Борщов уже не возвращается — со своим новым знакомым, штукатуром Колей, он напивается в "Ассоле" ерша и буквально "на бровях" приползает с новоявленным другом к себе домой — в говняную бесплатную однокомнатную панельную квартиру, в которой из остановки есть только какой-то допотопный круглый стол с оборванным шпоном, дешевая кровать, засаленные обои, треснутый осколок зеркала в ванной и облупленная плитка в микроскопической кухне с парой украденных казённых табличек в виде украшений.

Что интересно — даже такое плохонькое жильё Афоне не принадлежит, его сюда просто пустили пожить — как это и было с большинством "бесплатных" советских квартир. У Афони не было собственности, кроме драного полосатого матраса и ржавого велосипеда на балконе — и при переезде в деревню в конце фильма Афоня не может эту квартиру ни продать, ни как-то обменять на какие-то блага — в фильме прямо говорится, что "ключи Афоня сдал".

06. Проснувшись утром с похмельем, Борщов едет на работу в ЖЭК в переполненном советском общественном транспорте — о том, чтобы самостоятельно заниматься ремонтом сантехники в качестве предпринимателя и иметь собственный автомобиль — в СССР не могло быть и речи; если человек работал сантехником — то это был его приговор до пенсии, он никак не мог подняться на более высокий уровень доходов. Отчасти именно из-за этой безысходности, отсутствия перспектив и предопределённости люди в СССР и начинали выпивать.

А теперь сравните это с тем, как жил обычный водитель в Финляндии — сходный по социальному положению с советским Афоней работник.

07. Денег у Борщова больше нет — мизерные то ли аванс, то ли получка были вчера пропиты с Колей в "Ассоли", и Борщов пытается одолжить "пятёрку" у других рабочих ЖЭКа чтобы "поправить здоровье". Коллега Борщова в исполнении Раднэра Муратова (Василия Алибабаевича) попрекает Афоню в том, что тот пьёт — рассказывая историю про своего дядю Абдулу, который в пожилом возрасте сдал на разряд по шахматам.

В развитой стране Адбула привёл бы пример дяди, который всю жизнь упорно работал и заработал себе на трёхэтажный дом с садом и безбедную жизнь детей — но в совке с его нищей старостью остаётся гордиться только бессмысленными хобби, вроде шахмат или коллекционирования марок. Вот это достижение, вот это стимул! Не пей, Афоня — в старости сдашь на разряд по шахматам, значок получишь.

08. Далее Борщов от скуки и для повышения социального статуса в глазах знакомых женщин выпрашивает себе в ученики двух практикантов — которых сразу же начинает "обучать жизни", впаривая дядьке-астроному копеечную советскую резиновую прокладку за три рубля под видом "японского дефицита". Эпизод показан как бы с осуждением, но тут нельзя не сказать, что именно так работало большинство совковых сантехников — в отсутствии конкуренции они чувствовали свою власть над клиентами — тулили копеечные прокладки по десятикратной цене, по-хамски входили в квартиру в грязных сапогах и так далее.

09. Следующая сцена происходит в советской столовой, в которой мы можем лицезреть "натуральную советскую еду", которой так гордятся поклонники СССР. В столовой Афоня широким жестом заказывает для себя и для своих практикантов "три солянки, три лангета" (суп и отбивные) — причём делает это с таким видом, словно заказал десяток омаров и соловьиные язычки в молоке колибри на гарнир. Возражение практикантов "нам по пол-молочного и котлеты картофельные" даёт понять, что даже такая нехитрая кухня для советских граждан — недешевая роскошь.

В столовой происходит знаковый разговор — один из практикантов отказывается принимать бесплатное угощение от Афони, а затем просит перевести его к другому мастеру "из принципиальных соображений". Трагизм ситуации заключается в том, что такие "мастера", как Афоня — были в СССР не исключением, а правилом. Я больше чем уверен, что даже "принципиальный" практикант, помыкавшись 2-3 года на зарплату в 90 рублей и выслушивая упрёки от жены, в итоге сам начал бы вести себя с клиентами так же, как и Афоня.

10. В следующих кадрах в квартиру к Афоне перебирается друг и соратник по алкоголическому фронту Коля — второго спального места в клетушке Борщова нет, и Коле приходится брать с собой раскладушку. Денег, чтобы купить раскладушку у Коли нету тоже — её приходится брать на прокат. Телевизор в доме у Афони отсутствует — вместо него из бесплатной радиоточки раздаются какие-то бравурные советские песни.

11. После эпизода с дракой на танцах Афоня снова просыпается в своей квартирке и бреется у разбитого зеркала в облупленной ванной, а затем нам показывают эпизод с завтраком на кухне. Этот эпизод очень примечателен — сейчас любители СССР распространяют фото-фейки семидесятых годов, на постановочных фото в которых "обычный советский завтрак" изображён в виде гор осетрины, ветчины и варёных раков в сметане. На самом деле типичный совковый завтрак выглядел именно так, как в фильме "Афоня" — плохие разваренные советские макароны из алюминиевой кастрюли вприкуску с чёрным хлебом, посыпанным солью из консервной банки-солонки. Альтернативной была яичница с тем же хлебом, какая-нибудь каша-говняша или (реже) дефицитные сосиски.

12. В этот же день Афоню ожидает "разбор полётов" за ныряние и купание в фонтане, а также за драку на танцах. Это тоже очень показательный эпизод — алкашей в СССР увольняли очень редко, предпочитая увольнению бесконечные "выговоры" и "предупреждения". При этом подчёркивалось, что безработицы в СССР нет — что преподносилось как "великое достижение" советской системы.

Итог подобных собраний чаще всего был заранее известен — алкаша в очередной раз строго журили и отпускали, но все участники события старательно отыгрывали свои роли — начальник делал вид, что ещё не знает, какое решение примет, алкаш делал вид, что ему стыдно и он раскаивается, а люди делали вид, что голосуют и делают выбор. Весь спектакль имел одну цель — имитировать "демократию" в стране с полностью отсуствующими выборами правящей партии и политического курса страны.

13. В тот же день ближе к вечеру Афоню Борщова разыскиывают два собутыльника, чтобы "сообразить на троих". Этот эпизод хорошо известен диалогом Федула и случайного прохожего ("третьим будешь?"), но я хотел бы обратить внимание на другое. Действие происходит возле продуктового магазина, и что мы видим за стеклом витрины? А видим мы всё те же трёхлитровые банки с водой с добавлением сахара и лимонной кислоты и этикетками "берёзовый сок" (практически весь большой стеллаж забит ими), что и в восьмидесятые годы.

Я уже неоднократно писал про убогий ассортимент совковых магазинов не только в Перестройку, но и в семидесятые годы — что ещё раз подтверждается в фильме "Афоня", который был снят в 1975 году.

14. Примерно в середине фильма сантехник Борщов начинает задумываться о том, на что похожа его жизнь. Что самое печальное — в СССР у Афони не было никакого выхода, он не мог начать своё дело и как-то улучшить свои жизненные условия, его потребности определялись не им самим — их за него определяло государство. Афоне не приходит в голову ничего лучшего, как всё бросить и уехать в деревню.

15. Сюрреализма этому эпизоду добавляют мечты собутыльника Коли, который не может снять квартиру, чтобы пожить отдельно от жены, не может даже купить раскладушку и телевизор (денег нет) — но при этом беспокоится о "международном положении", и говорит, что из всех планет выбрал бы планету "с такой же жизнью, как наша". Говорится это всё на фоне сушащихся на облупленном подоконнике старых носков на фоне ободранной комнатушки Борщова.

16. А дальше в гости к Афоне приходит его ЖЭКовский начальник, разражаясь пафосной речью о том, что "самое плохое в тебе, Афоня, это то, что ты равнодушный — именно с согласия равнодушных в мире и совершаются все преступления".

17. Интересна в фильме и линия с понравившейся Борщову девушкой явно из номенклатурной семьи — не будучи в курсе того, что она замужем (скорее всего, за каким-то "шишкой" местного значения) Афоня воровал для неё раковины и сантехнику, однажды нос к носу столкнувшись с "шишкой" в подъезде его дома. Вот так в якобы "бесклассовом" советском обществе смотрят друг на друга обычные работяги и номенклатура, имеющая доступ ко всему:

Продолжать можно ещё долго, но я на этом закончу и подведу итог. В фильме "Афоня" весьма ярко и достаточно образно показана тоскливая совковая жизнь образца семидесятых-восьмидесятых годов — с работягами, у которых нет никакого стимула качественно работать и что-то делать в жизни, с дворовыми алкашами, с мелким бытовым воровством на работе (которое в СССР и за воровство-то не считалось), с убогими магазинами и в целом с серой советской жизнью — в которой в обмен на мизерную зарплату люди отказывались от свободы быть личностью.

Сейчас фанаты СССР называют это время "эпохой стабильности" и стонут по "великой стране, которую мы потеряли"...

А в комментариях напишите, что вы обо всём этом думаете, интересно.

Ну и конечно же, не забывайте подписываться на мои другие странички и делиться этим постом в соцсетях)

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Максим Мирович Максим Мирович
Тег
СССР
Источник
Источник: Facebook Максима Мировича
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
4
Смешно
16
Интересно
10
Печально
2
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 21 245.

    Вылечились: 7234. Умерли: 623.

  • В мире заболели более 5,5 млн человек, погибли – более 346 тысяч.

  • В Украине появился новый эпицентр COVID-19 – в Ривненской области растет количество зараженных.

  • Черногория стала первой страной в Европе, полностью преодолевшей пандемию.

  • Иммунолог пояснил, как лето "ударит" по COVID-19.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги