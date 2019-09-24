Фильм про апокалипсис: появились свежие фото и видео разрушенного Донецка

Житель временно оккупированного российскими наемниками Донецка, блогер Винсента, показал, как сейчас выглядит один из районов города, который наиболее пострадал в результате обстрелов.

Соответствующее видео он обнародовал на своем YоuTube-канале. Речь идет о Петровском районе Донецка (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Блогер отмечает, что на шестом году войны в этом районе города на улицах в основном пусто, очень много разрушенных зданий и забитых окон.

Разрушенный Донецк Скриншот видео

"Донецк — город контрастов! Окраина сегодня! Сегодня покажу вам реальный Донецк. Петровский Район, Жилпощадка, Трудовской — это западная окраина города. Какова жизнь в Донецке на окраинах?!".

Петровский район Донецка Скриншот видео

Петровский район Донецка Скриншот видео

Петровский район Донецка Скриншот видео

Петровский район Донецка Скриншот видео

Петровский район Донецка Скриншот видео

Петровский район Донецка Скриншот видео

Как писал OBOZREVATEL, террористы "ДНР" переименовали Октябрьскую площадь в оккупированном Донецке в честь ликвидированного Александра Захарченко.

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