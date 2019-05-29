ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Это провал! Фанат Путина разгромил туристический сезон в Крыму

7.1тЧитать материал на украинском

В оккупированном Россией Крыму уже признали провал туристического сезона, хотя тот лишь на подходе.

В этом году полуостров посетит на 15% туристов меньше, нежели в прошлом. Такой прогноз дал фанат России, крымский блогер Александр Горный на своей странице в Facebook.

Новости
"За талоном в 4 утра": в Крыму рассказали о катастрофе с медициной

"Через несколько дней начало летнего туристического сезона, но у меня нет понимания, как "Министерство туризма Крыма" участвует в этом процессе. Ну, вот что они сделали полезного и системного? Да ничего, только ходят и загадочно улыбаются... Цены ломовые, бензин +5₽ к материку, авиабилеты с июня уходят в Космос, внутренняя логистика — никакая, перехватывающих парковок нет и не пробовали, очистных сооружений за 5 лет не создали, трасса Таврида хорошая, но опасная, вопрос дешалманизаци Крыма не решён", — заявил Горный.

Он добавил, что вода в Крыму уже прогрелась до +20 градусов, а пляжи пустые.

"Крым толком негде не продвигается, нет никакой рекламы крымских мест. Зато сколько восторженных визгов по поводу туризма на крымговноинформовских сми, просто захлебываются от счастья в своих сказках про развитие туризма", — подытожил он.

В Крыму провалили туристический сезон

В Крыму провалили туристический сезон

ФБ Горного

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители аннексированного Крыма признали провал курортных сезонов, которые прошли после захвата полуострова Россией. Большинство местных жителей признались, что цены растут, а население становится все беднее.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
2
33
Смешно
5
Интересно
5
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Там где ступил лапоть,там голод,смерть,разруха.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Петров Игорь
Петров Игорь
...а вот если взойти на Роман-Кош, видно как в Одессе и на Арабатской стрелке негде поставить лежак ... с возвращением в родную расейскую говень...уровень понаехавших дикарей недостаточен даже для того, чтобы уметь пользоваться награбленной инфраструктурой .
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Для начала Горный не фанат Путина. Обозовцы никак не могут не вспомнить своего бога-Путина
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3

Блоги / мнения