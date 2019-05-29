Это провал! Фанат Путина разгромил туристический сезон в Крыму

В оккупированном Россией Крыму уже признали провал туристического сезона, хотя тот лишь на подходе.

В этом году полуостров посетит на 15% туристов меньше, нежели в прошлом. Такой прогноз дал фанат России, крымский блогер Александр Горный на своей странице в Facebook.

"Через несколько дней начало летнего туристического сезона, но у меня нет понимания, как "Министерство туризма Крыма" участвует в этом процессе. Ну, вот что они сделали полезного и системного? Да ничего, только ходят и загадочно улыбаются... Цены ломовые, бензин +5₽ к материку, авиабилеты с июня уходят в Космос, внутренняя логистика — никакая, перехватывающих парковок нет и не пробовали, очистных сооружений за 5 лет не создали, трасса Таврида хорошая, но опасная, вопрос дешалманизаци Крыма не решён", — заявил Горный.

Он добавил, что вода в Крыму уже прогрелась до +20 градусов, а пляжи пустые.

"Крым толком негде не продвигается, нет никакой рекламы крымских мест. Зато сколько восторженных визгов по поводу туризма на крымговноинформовских сми, просто захлебываются от счастья в своих сказках про развитие туризма", — подытожил он.

В Крыму провалили туристический сезон ФБ Горного

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители аннексированного Крыма признали провал курортных сезонов, которые прошли после захвата полуострова Россией. Большинство местных жителей признались, что цены растут, а население становится все беднее.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!