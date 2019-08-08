Матери не сказал, что воюет на передовой: что известно об убитых морпехах под Павлополем

На Донбассе погибли сразу четыре морпеха из 36-й бригады. Военным было от 20 до 30 лет.

Друзья и родные рассказывают, что ребята хотели защищать свою родину. Они заключили контракт и уехали на передовую. Некоторые из них мечтали всю свою жизнь посвятить армии. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Маме не рассказывал, что воюет на передовой

О старшем матросе, 30-летнем Саше Шарко, его друзья вспоминают только хорошее.

"Мы с ним в учебке были вместе. Это добрый и скромный парень. Веселый и очень простой. Мне так жаль, что он погиб", – рассказала OBOZREVATEL одна из его товарищей по службе.

Александр Шарко Facebook Александра Шарко

"Саша был одним из лучших в военной подготовке. Его хотели назначить командиром отделения. Он был очень верным, и останется для нас смелым и решительным", – сказал нам другой его сослуживец.

Шарко не признавался маме, что на самом деле служит на передовой.

"Мама говорила, что он служит в Николаеве, все у него хорошо. Даже не знала, что Саша воюет. Рассказывала, что весной он приезжал и нарубил ей дров на всю зиму. Она так радовалась, что зимой у нее будет тепло. И как теперь представить, что бедная женщина будет каждый день брать это полено и вспоминать своего погибшего сына!" – со слезами говорит знакомая семьи.

Родители Александра на пенсии, его отец – бывший военный, мама в прошлом была медиком. Семья жила где-то в Иркутской области, когда отец служил, а после распада СССР вернулись в Украину, на родину, тут им в Козелецком районе дали дом.

Александра собираются похоронить в селе Олбин Черниговской области, где живет его родня. Тут же рядом есть и могила его бабушки.

Служить пошел в 18 лет

На войну Саша Шарко пошел вместе с 20-летним матросом Владиславом Раком. Они в один день подписали контракт в Козельце и уехали на восток. У Влада остались еще младшая сестра и брат.

Владислав Рак Instagram

"Мы с Сашей и Владом вместе начинали свой армейский путь. Первые стрельбы, полевые выходы, присяга. Вместе были всего два месяца, но за это время они показали себя как настоящие товарищи. Оба спокойные, тихие, но на них всегда можно положиться. Влад рассказывал, что любил ходить на природу. И в полевых условиях он себя прекрасно чувствовал, мастерски разводил костры. После учебки мы разъехались, а теперь такая новость, мне очень жаль", – рассказала OBOZREVATEL их сослуживица Инга.

Владислав Рак Instagram

Влад Рак в армию отправился в 18 лет, до своей гибели он прослужил уже почти два года. Как рассказал нам его родственник, парень всегда хотел стать военным.

Владислав Рак Instagram

"До службы он закончил строительный техникум, но все равно мечтал быть военным, вот и пошел по контракту. Родные его поддерживали, но все равно боялись за него. Часто просили подумать. Но он настаивал, мол, так решил. Теперь его мечтам не суждено сбыться", – с горечью отмечает родственник погибшего.

Успел провоевать всего восемь месяцев

Солдат Сергей Шандра родом с Винницкой области – из маленького села Торчин под Хмельником. Ему было всего 23 года. Была и девушка, Валя. Уезжая, он обещал на ней жениться, как только вернется с ротации.

Сергей Шандра Facebook Сергея Шандры

До службы Сергей учился в профессиональном лицее сферы услуг в Хмельнике. Потом работал трактористом в своем селе. "Служить пошел, потому что там была хорошая зарплата, он так и говорил. И мне тоже предлагал подписать контракт", – рассказал его одногруппник Александр.

В армию Сергей пошел осенью прошлого года, по призыву. Успел прослужить всего восемь месяцев, пять из них – по контракту.

"Мы с ним в учебке вместе были, отличный пацан, добрый, не жадный. Он решил подписать контракт, хотя мы его отговаривали, зачем тебе это. На контракте он всего месяцев пять был, еще толком не обученный и не обстрелянный, но сразу на передовую попал. Жаль, что молодые погибают", – сказал нам его сослуживец .

Сергей Шандра Facebook Сергея Шандры

У Сергея остались мама и старшая сестра. По словам его друга детства, сестра живет в другом городе, у нее своя семья.

"Их мама одна воспитывала. У них семья очень хорошая. А в детстве Сергей увлекался футболом и любил рыбалку", – вспоминает одноклассник.

"Это моя Украина, я с радостью буду ее защищать"

Погибшему матросу Василию Курдову было всего 20 лет.

Василий Курдов Instagram

Он тоже очень хотел стать военным. С нетерпением ждал, когда его призовут в армию и сразу же заключил контракт.

Владислав Рак – справа, Василий Курдов – в центре Facebook

Василий Курдов, первый прыжок с парашютом Instagram

"Он был очень хорошим парнем. Занимался спортом, играл в футбол, ездил на соревнования по настольному теннису. Когда-то мне рассказывал, что очень хочет пойти служить в армию по контракту. Вася всегда говорил: "Это моя Украина, и я с радостью буду ее защищать". Так он и сделал", – рассказала OBOZREVATEL его бывшая одноклассница.

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