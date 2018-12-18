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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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Если у нас все так плохо, то почему россияне до сих пор не победили?

1.6т

А он есть. И он положительный, в отличие от России - при упоминании которой приходят на ум и определенные качества, и только ей свойственные привычки и поступки. Не буду перечислять сейчас, они сами знают это о себе, только считают преимуществом.

Если бы ложь, хамство и многое другое были преимуществом - это была бы чудная страна, куда стремились бы тысячи эмигрантов. Где экономика была бы на первых местах, а слава об умении воевать летела бы впереди планеты всей.

Но мы говорим о договороспособности. О свободе и достоинстве, о некоторых других вещах.

Украинская деревня в Чикаго - лучший район.

Украинцы в Канаде - министры и бизнесмены.

Это украинская музыка настолько уникальна, что попадает в мировые чарты, ее берут для рекламы знаменитые бренды.

Это украинская вышиванка шагает подиумами мира.

Это украинские спортсмены становятся лучшими, а украинская работоспособность известна далеко за пределами нашей страны.

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И таки да, это нас уже 5 лет не могут победить россияне. Рассказы про то, что "если бы мы захотели", "до Киева за два дня", "если бы наши самолеты" - это уже не впечатляет. Давайте по факту - если бы могли - то почему это на 5 лет растянулось? Пусть не льстят себе наши соседи.

У нас есть два варианта восприятия. На уровне своего ограниченного кругозора, и по принципу "муха на потолке". Это когда поднявшись выше своих рамок - можешь смотреть на страну более глобально.

В первом случае если у тебя, зрадофила, в жизни все неудачно - то и страну ты считаешь неудачницей. А ведь дело в твоих качествах. Твоих способностях. Страна может быть и развитой европейской - но ты такой нигде не станешь успешным. Если ты в Украине ничего не делаешь, чтобы достичь большего - то с большой вероятностью и в США не будешь этого делать.

Если у нас все так плохо, то почему россияне до сих пор не победили?

Во втором случае ты видишь страну глазами стороннего наблюдателя, видишь прогресс или регресс. Видишь позиции в рейтингах, видишь цифру построенных заводов. Видишь относительно стабильную гривну во время военного положения. Замечаешь строящиеся дороги и так далее.

Вернемся к бренду. Если тебе в России сказали, что Украина несчастная и нищая, а еще бесперспективная - то почему в нас вкладывают деньги? Почему дают вооружение? Почему к нам заходят международные компании, появляются новые авиалинии? Почему, ведь "в России сын живет" - он лучше знает, ему там по телевизору сказали?

Путин "лучше знает" - а европейцы и американцы такие непонятливые, что не слышат слова "великого Пу"?

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Может, на нас все-таки в мире смотрят как на страну другого уровня, чем это видно из Белгорода? Из той же Москвы? Да из Москвы свой Омск не видят, или Калининград. Но про Украину они лучше Америки все знают, правда? Можно нас поддерживать, или мы "фейковая страна"?

Да, мы в условиях войны и тотальной "зрады" не мчимся галопом к лучшей жизни, как кто-то другой. Мы идем и даже ползем как можем - но вперед. Таща на ноге тормоз по имени Россия и "совок" в головах. Покажите-ка пример страны в аналогичной ситуации, которая сделала это лучше.

Без сарказма. Я серьезно.

P.S. На фото - карта новых заводов в Украине. Каким чудом их сюда занесло, если все так у нас "плохо"?

Если у нас все так плохо, то почему россияне до сих пор не победили?

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Автор
Елена КудренкоЕлена Кудренко
Тема
Реформы в Украине
Место
Украина
Тег
Украина
Источник
Источник:Facebook Елены Кудренко
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Хохлов Разум
Хохлов Разум
Опа, порох только что извинился, что "террористов" за считанные дни не смог победить и тут эта пишет о победе россиян над кем-то. Россия знает, что вы с ней воюете?
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Россия с Украиной пока не воююет. Поэтому и не победила. Гастарбайтеры в Россию стремятся миллионами. Новые крупные предприятия в России строятся. В укропии -легковое автомобилестроение умерло. С 2015года не передано заказчику ни одного самолёта. Не сделано и двигателей для них. Производство вертолетных двигателей в Запорожье умирает. Судостроение в Николаеве умирает. Южмаш умирает. А новые заводы на карте судя по всему только на карте и существуют.
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Doc I
Doc I
Афанасьев Алексей, Рашка НЕ МОЖЕТ воевать - поэтому в Крыму и были террорисмты которые прятались за мирным населением. И не едут уже миллионы в нищую Рашку - согласно данным ФМС Рашки в России 2.3 млн украинцев из них 1.3 это лугандонцы да и те что приехали близки к вате. И в Украине проживает больше 5 млн русских - так скажи кацап - кто и куда едет? А про заводы - Украина многие заводы сохранила. А где русские Тушки, Илы, Яки, новые Миги или новые Ка или новые Ми или новые корабли? движки? Новые ТАЗЫ? А ну да - Рашка окончательно деградировала и уже ничего сложнее телеги не может делать
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