Общался недавно с большой компанией ребят из России и Украины, обсуждали достоинства и недостатки россиян, украинцев и белорусов. В итоге выделили по три основные черты для каждой группы, с которыми согласились почти все присутствующие, пишет Максим Мирович в Facebook. По украинцам у нас получился вот такой список:

Недостатки:

— Местечковый менталитет. Особенно это заметно среди приезжих в большие города, люди ведут себя там, как у себя в селе — плюют где попало, шумят на улице, а если обзаведутся квартирой в историческом доме — то первым делом уничтожают всё старое и историческое и застекляют балкон.

— Поиск "врагов и зрады" даже среди своих. Некоторые украинцы могут годами топить за какого-то "своего" политика, но стоит тому пройти во власть и принять несколько непопулярных, но необходимых для развития страны решений — как он тут же в их глазах превращается в злодея и коррупционера. Но как только этого же политика снимут и подвергнут опале, как он тут же снова становится героем — так было с Юлией Тимошенко и с многими другими. Почему так происходит — для меня большая загадка, но эта черта национального характера часто мешает украинцам принимать верные политические решения — все как лебедь рак и щука из басни тянут в разные стороны.

— Излишняя религиозность и суеверия. Это тоже вытекает из местечкового менталитета, привнесеннго из сел в большие города. Бытовые суеверия очень смешные и как правило всегда построены по одной модели — один я хороший, а все вокруг плохие и стараются сделать мне зло, надо от этого как-то защититься, привязывая ниточки к дверям и т.д. Впрочем, в больших городах сейчас такого становится всё меньше и меньше.

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Достоинства:

— Чувство собственного достоинства. Очень хорошая черта национального характера, позволяющая ставить на место зарвавшихся чиновников, всяких негодяев у власти и так далее. Фактически, именно чувство собственного достоинства вывело людей на Майдан 2013/2014 годов и выгнало Януковича из страны в Ростов.

— Трудолюбие. Украинцы любят и умеют работать — отец бедной семьи никогда не будет сидеть на заднице и ждать подачек от государства, а пойдет работать в такси, делать ремонты, подметать улицы — словом, как-то крутиться, чтобы хоть что-то заработать. Раньше строительные бригады из Украины с удовольствием нанимали на работу в России — сейчас с введением безвиза украинцы массово поехали работать в Европу и возвращаются в Украину с деньгами.

— Легкий и весёлый характер, чувство юмора. Это подтвердит каждый, кто общался с украинцами — с ними всегда легко и приятно общаться, у украинцев отличное чувство юмора и тонкая ирония. И да, самые смешные шутки, прочитанные мною в твиттере, были в большинстве своём придуманы украинцами)

Такие дела. Согласны со списком? И какие достоинства и недостатки украинцев можете назвать вы?

Напишите в комментариях, интересно.

P.S. В следующих выпусках поговорим о достоинствах/недостатках россиян и белорусов.

Источник Facebook и Livejournal.