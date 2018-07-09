Попробую сформулировать нечто очень важное.

Прошу тапки отложить в сторону и попробовать вникнуть. Ну а потом, будь ласка, кидайтесь.

Итак, с 2014 года в стране происходит, по всей видимости, самая масштабная волна трудовой миграции. Последняя подобная была, когда Украину обязали вдохнуть силы в умирающий Крым. Как мы помним, никакой Хрущев с барского плеча Крым Украине не дарил. Украину заставили его взять, поскольку РСФСР довела полуостров до такого зубожиння, что проще было построить БАМ, чем реанимировать некогда цветущую всесоюзную здравницу.

Для особо упоротых "крымнашевцев" (може хтось из них еще остался в моих читателях) повторю - послевоенный, репрессированный Крым тогда спасла Украина. Без Украины полуостров быстро становится пустыней, в чем убедиться остается совсем недолго.

В общем, деньги, технологии и, безусловно, люди отправились реанимировать Крым. Тогда целая система стимулирования была разработана, поскольку нельзя сказать, что из желающих ехать спасать пустыню набралась целая очередь. Тем более, если учесть, что первая волна миграции из средней полосы России накрылась медным тазом. Не, ну а что вы хотели от людей, для которых верх кулинарного мастерства - щи?! А тут вам фрукты - овощи, как тот виноград растить фиг его знает. Короче, залешане залешанами остаются навечно, рожденный ползать борща не сварит.

В общем, поехали в Крым полтавчане с сумчанами, да, нехотя, да, из под палки, но даже так они оказались во много раз эффективней залешан.

И это была искусственная миграция трудовых ресурсов.

А в 2014-ом началась вынужденная.

Вообще, Донбасс всегда поставлял "трудовые ресурсы" в Центр. Что во времена расцвета Яныка стало даже притчей во языцах, закрепив за "донецкими" не самую хорошую, мягко говоря, репутацию.

Именно с ней столкнутся первые переселенцы. Именно эту репутацию предстоит разрушить волне в несколько миллионов человек.

Давайте еще раз. Кто уехал из ОРДЛО? Две категории, социально-незащищенные слои населения и, так называемый, креативный класс.

В довоенное время этот креативный класс редко вылезал за пределы своих городов, во первых они и там умудрялись выживать и зарабатывать, а во-вторых, как это не пафосно, но многие и правда любили свои терриконы и были патриотами своей земли.

И вот своя земля перестала быть своей. А креативный класс, пассионарии, люди которые двигают общество вперед не могут жить там, где закон - автомат.

Эти люди были вынуждены покинуть насиженные места, но креатив требует выхода.

Стоп, я не говорю, что дончане и луганчане просто сбежали, многие до сих пор с оружием в руках боронят восточные границы нашей родины от Орды. Но большая часть прогрессивных людей Донбасса выплеснулась на Украину.

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То тут, то там, как грибы после дождя начали расти магазинчики, барчики, ресторанчики, всякий хэндмэйд, и куча всего-всего. КУЧА.

Украина получила такую инъекцию в оздоровление трудовых ресурсов, что когда-нибудь об этом будут писать диссертации.

Более того, в большинстве своем эти люди мотивированей, собраней и избавлены извечного украинского инфантилизма.

Донбасс это не территории - это люди. И Донбасс здорового человека остался в Украине и продолжает работать на ее благо. Причем даже с большей силой.

И безусловно нельзя забывать о крымчанах. Которые понесли свой Крым в каждый уголок Украины.

Конечно, среди ВПЛ много разных, но оглянитесь по сторонам, поинтересуйтесь, чья вон та автомойка, или пекарня. А ведь, государство им почти никак не помогает! Руки, голова и оптимизм - вот и вся опора. Как может быть плохо, они уже увидели, потому и живут для того, чтоб было как хорошо.

И да, Европу сделало такой, какой мы ее знаем Черная смерть - чума. Именно она заставила трудовые ресурсы сняться с места и искать безопасные земли. А главное, именно она привела к тому, что в Средневековой Европе полностью были пересмотрены трудовые отношения между работодателями и работниками, что в последствии привело к Промышленной революции.