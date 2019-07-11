До +5, но на море тепло: синоптик дала прогноз на выходные в Украине

В Украине на выходных, 13-14 июля, погода будет комфортной, в первую очередь, для туристов.
Такой прогноз в своем метеоблоге сделала синоптик Наталья Диденко. "В южной части и в центральных областях будет много солнца, стоит этим воспользоваться для работы или отдыха на свежем воздухе", – подчеркнула она.
Тем, кто собирается в Карпаты, Диденко посоветовала обязательно прихватить теплую одежду. Там ночью ожидается местами +5... +8 градусов.
Погода в Украине
dpchas.com.ua
"Для отдыхающих в южной части Украины: температура воды в Черном и Азовском морях +23.. +26 градусов. Хотя стоит учитывать, что в этот период происходит подъем глубинных холодных вод, поэтому температура воды может снижаться очень ощутимо. Проверяйте информацию перед отдыхом", – уточнила синоптик.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик отметила, что потепление в Украине ожидается 20-22 июля, в следующие выходные температура воздуха повысится до +26... +29, в южной части Украины до +28... +32 градусов.
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