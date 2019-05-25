До +30 и сухо: синоптики порадовали прогнозом на начало недели в Украине

В Украину с понедельника, 27 мая, в Украину придет теплая и сухая погода. Незначительные осадки ожидаются лишь в отдельных регионах.

Так, 27 мая лишь днем в западных, северных и центральных областях небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью в западных областях 7-12°, на остальной территории 11-16°; днем 26 мая 20-25°, 27 мая 23-28°, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Погода в Украине "24"

В Киеве 27 мая температура ночью 11-16°; днем 26 мая 20-25°, 27 мая 23-28°.

28-29 мая синоптики также не прогнозируют осадков, лишь в западных, 29 мая и местами Житомирской и Винницкой областях кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью 12-18°; днем 25-31°, в западных, Житомирской и Винницкой областях 21-27°.

В Киеве 28-29 мая преимущественно без осадков. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°

30 мая – 1 июня в западных, большинстве северных и местами в центральных областях кратковременные дожди, грозы, а 2-3 июня в Украине преимущественно без осадков.

Температура ночью 12-18°, днем 25-31°, в южных, центральных и восточных областях местами до 34°, в Житомирской и Винницкой областях 21-27°; в западных областях ночью 9-15°, днем 17-23°.

Как сообщал OBOZREVATEL, тысячи домов и домохозяйств на территории Ивано-Франковской и Закарпатской области попали в зону подтопления вследствие интенсивных осадков 20-23 мая. Президент Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий ЧП.

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