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11 февраля • обновлено в 15:31
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Макс Баринов
Макс Баринов
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"ДНР" пополнилась еще одним русским

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Как стало известно, некий гражданин РФ, на секундочку, бывший зампред правительства Иркутской области РФ Владимир Пашков, сменил на посту "премьер-министра ДНР" Александра Ананченко. Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что Пашков работает на Донбассе "в качестве физического лица". Мол, в данном случае, речь может идти только о действиях просто гражданина Российской Федерации. Интересно, а это как?

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Вот правильно об этих переменах написал Денис Казанский. "Был в "ДНР" "премьер-министр" Александр Ананченко, а теперь тихо исчез. Просто без всяких объяснений пишут, что и.о. премьера уже Владимир Пашков. Ну правильно, зачем в "народной республике" что-то пояснять? Сегодня одно, завтра другое. И не важно, как его зовут. Впрочем, одна деталь все-таки важна. Владимир Пашков – гражданин России. Уроженец города Братска. До 2015 года он работал вице-губернатором Иркутской области. Так что теперь в Донецке уже открыто работает настоящее оккупационное правительство".

Ананченко был "премьером" с октября 2018 года. До того он был советником руководителя фирмы "Внешторгсервис", которую связывают с беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко.

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Владимир Пашков, уже нынешний "премьер", после ухода с госслужбы основал ряд компаний и возглавил предприятие "Внешторгсервис" Курченко. В марте 2017 года компания получила контроль над "национализированными" заводами в ОРДЛО.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые факты и доказательства, особенно в части снабжений российских граждан.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война Война на Донбассе
Персоны
Денис Казанский Денис Пушилин
Место
Украина Донецк
Теги
Новости ДНР Новости России
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