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26 апреля • обновлено в 19:11
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"Для нас вы герои!" Зеленский наградил спасателей в годовщину катастрофы на ЧАЭС

1.3т
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Спасатели, которые ликвидируют пожары в Чернобыльской зоне и на Житомирщине, 26 апреля были награждены орденами "За мужество", "Даниила Галицкого" и медалями "За безупречную службу", "За труд и доблесть".

Как сказано на сайте МВД, в годовщину трагедии на ЧАЭС государственные награды 22 спасателям вручил президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и министр внутренних дел Арсен Аваков. Перед этим делегация провела осмотр участков, которые пострадали в результате массовых пожаров.

Спасатели получили награды

Спасатели получили награды

mvs.gov.ua

Спасатели получили награды

Спасатели получили награды

mvs.gov.ua

"Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас герои", – сказал Зеленский.

Аваков подчеркнул высокий профессионализм спасателей. "Символично в 34-ю годовщину Чернобыльской катастрофы отмечать героев-спасателей. Сегодня, как и тогда, именно они первыми идут в бой против опасности. Вечное уважение павшим! Слава нашим сегодняшним героям!" – сказал он.

Спасатели получили награды

Спасатели получили награды

mvs.gov.ua

Спасатели получили награды

Спасатели получили награды

mvs.gov.ua

Спасатели получили награды

Спасатели получили награды

mvs.gov.ua

Читайте также на OBOZREVATEL эксклюзивное интервью с инспектором пожарной безопасности на ЧАЭС, который рассказал, что происходило во время аварии.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Владимир Зеленский Денис Шмыгаль Арсен Аваков
Место
Украина
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