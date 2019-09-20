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20 сентября • обновлено в 22:03
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"Черная полоса началась 5 лет назад": Гонтарева рассказала о череде ЧП

1.4т Читать материал на украинском

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, с которой произошло несколько ЧП, рассказала о состоянии после ДТП и поджога дома на Киевщине.

Она появилась в режиме видеосвязи в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу, 20 сентября. Отметим, экс-чиновница находится в Лондоне.

"В моей жизни подобных трагедий никогда не было и пережить это все очень тяжело. Это был дом нашей семьи, это все наши ценности, реликвии, фото, все сгорело дотла. Мне казалось, что жизнь кончилась. Но продолжаем жить", – поделилась она.

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Гонтарева рассказала о ДТП и поджоге дома

Гонтарева рассказала о ДТП и поджоге дома

Скриншот из видео

"Черная полоса в моей жизни началась, наверное, пять лет назад, когда я приняла решение пойти и делать реформы. И меня просто беспрерывно обливали грязью А сейчас она сконцентрировалась до конца", – добавила экс-глава НБУ.

При этом, Гонтарева заявила, что продолжает жить с надеждой. "Это странно, но я всем пообещала, что хоть и с травмами, на кресле и с костылями, но иду вперед", – добавила она.

Гонтарева рассказала о ДТП и поджоге дома

Гонтарева рассказала о ДТП и поджоге дома

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Валерия Гонтарева
Место
Украина
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