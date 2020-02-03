"Будут новые задержания!" В "ДНР" сделали циничное заявление об обмене пленными

В подконтрольной России непризнанной "ДНР" заявили, что обмен пленными между Украиной и "республикой", предусмотренный Минскими договоренностями, невозможен до полного прекращения боевых действий.

По мнению омбудсмена "ДНР" Дарьи Морозовой, обмен нельзя проводить пока якобы нет закона, который бы запрещал преследование террористов, которые воевали на стороне оккупантов.

"Потому что будут новые задержания, пока нет закона об амнистии, пока нет закона, запрещающего преследование лиц, которые участвовали в конфликте на Донбассе. То есть, каждому человеку можно какие-то претензии предъявить. Соответственно, обмен "всех на всех" невозможен до полной остановки конфликта", – заявила она журналистам, передает Интерфакс.

focus.ua

Морозова добавила, что, несмотря на это, обмены удерживаемыми лицами прекратиться не могут, потому что "какое-то количество людей и далее находятся в заключении".

"У нас есть подтвержденная информация того, что есть энное количество людей, которые и далее продолжают удерживаться на территории Украины. Это не такое большое количество, но они там есть. Соответственно, обмены прекратиться не могут", – отметила Морозова.

Напомним, что в конце января 2020 года помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что украинская сторона подготовила список для нового обмена удерживаемых лиц с Россией и оккупированными Донбасса. Этот список был передан на заседании трехсторонней контактной группы в Минске.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря 2019 года состоялся обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", в ходе которого террористам были переданы фигуранты громких расследований. В Украину вернулись 76 человек. "Л/ДНР" выдали 124 человека.

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