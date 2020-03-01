Двух молодых людей, которые в субботу вечером, 29 февраля, ехали по Русановской набережной в Киеве и упали в канал, из ледяной воды вытащил прокурор Киевской области Казбек Тадеев.

Он оказался родственником экс-депутата Эльбруса Тадеева. OBOZREVATEL поговорил с Казбеком.

Казбек Тедеев Facebook Казбека Тедеева

"Я ехал по ул. Энтузиастов и когда проезжал недалеко от ресторана "Мацони" (на углу бульвара Шамо и ул. Энтузиастов), услышал громкий женский крик. Я остановился, спросил, что случилось. Мне ответили, что в канал упала машина. Я даже еще не среагировал. "Там дети!". Я услышал слово "дети" и для меня это был какой-то сигнал", – вспоминает Казбек.

Ему понадобилось секунд 30, чтобы сориентироваться, что делать. И это стало спасением для молодых супругов, находившихся в машине.

"Я подбежал к месту падения, возле воды стояло 4-5 человек. Но никто не пытался помогать – просто помочь выбраться. И я прыгнул в канал. На поверхности воды была тонкая ледяная корочка, и это было очень не приятно. Было холодно, просто зверски холодно, хотя до этого в машине показывало всего минус 2", – вспоминает Казбек.

Достиг дна и шагнул к машине

"Мне показалось, что глубина канала метра два. Во всяком случае, я почувствовал дно. И сразу бросился к пассажирской двери. Вода засасывала. А девушка, лет 24-25, тоненькая такая, повисла на окне, оно было разбито. Я ее стал вытаскивать, а она вырывалась. Видимо, от стресса", – рассказывает Казбек.

Машина, из которой вытянули людей

Казбек говорит, что не все детали помнит, например, кто разбил окно.

"Видимо, из-за адреналина, ведь это стресс даже для меня, прокурора. Мне кажется, что я разбивал окно, но девушка изнутри тоже пыталась его открыть. У парня, ее мужа, были уже судороги. Я вытащил сначала ее, потом его", – говорит Казбек.

Казбек толком не помнит, как скорая приехала, врачи которой обработали ему раны.

"У меня порезаны руки стеклом. Врачи скорой обработали и сказали, что медпомощь мне больше не нужна. И мне тогда казалось, что не нужна. Ребят забрали в больницу, а я поехал домой. Не спал до 5 утра. А сегодня чувствую себя очень плохо. Температура 38, кашель и состояние, как от переохлаждения. Но все нормально, не волнуйтесь. Самое главное, что люди спасены и здоровы. Завтра вызову врача", – говорит Тедеев.

Казбек Тедеев Facebook Казбека Тедеева

Родственник экс-депутата

К слову, на Русановке когда-то жил его знаменитый родственник, троюродный брат Эльбрус Тедеев.

"Да, Эльбрус там жил, сейчас живет где-то в центре. Но я у него не был. Кто он и кто я. Он – легенда мирового спорта. Самый титулованный борец Украины. А я просто занимался спортом, кандидат в мастера спорта по борьбе. Зимним плаванием и моржеванием не занимался никогда", – смеется Казбек

По его словам, на Русановке он оказался случайно, и плохо знает этот район.

Кстати, прокурор, Казбек Тедеев участвовал в нескольких громких делах.

"Одно из самых громких дел – "про золотой батон" Януковича. Я это дело закрывал и проводил следственные действия. Тогда активисты говорили, что его украли. Но проведенные следственные действия доказали, что его не было. А если бы он был, и в том весе, как его описывали, он бы даже при самой низкой пробе весил бы 16 кг, так что просто так его не украдешь", – смеется Казбек.

Он также вел уголовное производству по правозащитнице Ирине Ноздровской, которая была убита в конце декабря 2017 года.

"Прокуратуру Киевской области тогда упрекали в предвзятости. Дошло до того, что уже после ее гибели мне пришлось показать нашу переписку с Ириной, где она благодарила меня и моих родителей", – вздыхает Казбек.

По его словам, он также вел дело добровольца батальона "Донбасс", американского гражданина Марка Поплавского, погибшего под Иловайском.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве вечером в субботу, 29 февраля, легковой автомобиль вылетел с дороги прямо в Русановский канал.

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