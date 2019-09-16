"Берите пуховики!" Синоптик дала непредсказуемый прогноз погоды в Украине

На территории Украины во вторник, 17 сентября, будет прохладная погода. На западе, востоке, местами на юге, а также в центре пройдут дожди. К концу недели температура не будет подниматься, будет дождить, вероятные даже заморозки.

Причиной этому станет мощный циклон, который в Норвегию принесет снега, написала известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Завтра (17 сентября. – Ред.) в Украине небольшие дожди пройдут в западных областях, центральных, местами на юге (кроме Крыма и юга Одесской области) и на востоке", – сообщила она.

Синоптик дала непредсказуемый прогноз погоды в Украине

По словам синоптика, на севере страны будет сухо, возможно, вдоль границы пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Украине снизится: днем ожидается +13...+18 градусов, на юге и юго-востоке – до +19...+25. А вот ночью предполагается +6...+12 градусов, на юге – до +15 градусов. Ветер – с северо-запада или запада, умеренный, иногда сильный.

Диденко добавила, что в Киеве 17 сентября будет без осадков, температура достигнет не выше +18 градусов, а также ожидается порывистый западный ветер.

"В дальнейшем прохладная погода в Украине будет доминировать, будут проходить дожди, ветер будет преобладать порывистый или сильный, во второй половине недели ночью на севере, северо-востоке и западе, если будут прояснения, вероятны небольшие заморозки. Кто хочет путешествовать Карпатами – точно берите пуховики", – отметила синоптик.

Прогноз погоды Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, осень в Украине в 2019 году будет довольно изменчивой, после теплой погоды сразу же придут заморозки.

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