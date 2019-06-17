Беларусь переименовала Киев и Львов: о чем речь

В Национальном аэропорту "Минск" (Беларусь) поменяли названия Kiev и Lvov на Kyiv и Lviv.

Таким образом, республика присоединилась к организованной украинскими властями кампании #KyivNotKiev, передает "Радио Свобода".

В отделе по связям со СМИ аэропорта отметили, что все изменения в транслитерации названий городов и стран на табло вводятся после того, как учреждение проинформирует Министерство иностранных дел Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Европейский Союз начал использовать украинскую транслитерацию в написании столицы Украины на английском языке.

При этом России заявили, что не будут менять написания столицы Украины с Kiev на Kyiv.

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