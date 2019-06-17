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Беларусь переименовала Киев и Львов: о чем речь

5.3тЧитать материал на украинском

В Национальном аэропорту "Минск" (Беларусь) поменяли названия Kiev и Lvov на Kyiv и Lviv.

Таким образом, республика присоединилась к организованной украинскими властями кампании #KyivNotKiev, передает "Радио Свобода".

В отделе по связям со СМИ аэропорта отметили, что все изменения в транслитерации названий городов и стран на табло вводятся после того, как учреждение проинформирует Министерство иностранных дел Беларуси.

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Беларусь переименовала Киев и Львов: о чем речь

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Европейский Союз начал использовать украинскую транслитерацию в написании столицы Украины на английском языке.

При этом России заявили, что не будут менять написания столицы Украины с Kiev на Kyiv.

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Место
Беларусь
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CARGO 100
CARGO 100
А всё таки как на русском? КЫЭВ?
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Кайдаш Карпо
Кайдаш Карпо
А "Одесса", тогда, почему с двумя "сы"?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Пожалуйста, два билета в Кяв и Львив
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2 из 3 ответов | показать все
Петров Александр
Петров Александр
Тарас Бор, Оксана, а, что, в Хуев тебе приятнее. Ха-ха. Или лучше сразу на хYй. Ха-ха
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Тарас Бор, А как ещё на английском это звучит?
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