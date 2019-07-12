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"Бандеровцы были добрее!" Жители Крыма внезапно ополчились против Путина

4.8т Читать материал на украинском

Жителей Крыма возмутило то, что в аннексированном Российской Федерацией Севастополе сносят центральный рынок – они утверждают, что "бандеровцы" были гораздо добрее к ним, чем россияне.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер под ником RoksolanaToday&Крым25%. В одном из постов он выставил фотографии разобранного рынка, а в другом – гневные комментарии крымчан (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Это Россия, детка, хотели Россию – получите. Бандеровцы в Севастополе были гораздо добрее к севастопольцам, чем Россия", "Вот это происходит в нашем городе. Сносят одни ларьки, появляются другие. "Улучшение", – пишут пользователи.

Разобранный рынок

Разобранный рынок

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Также появилось сообщение о том, что рынок якобы просто переехал на более удобное место.

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"Трафик только там стремится к "0". А так, да, круто. Как в Гамбурге Рипербам (Знаменитая улица, центр ночной жизни в Гамбурге. – Ред.). Круче даже", – с сарказмом ответили на комментарий.

Разобранный рынок

Разобранный рынок

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Как сообщал OBOZREVATEL, фанатка Путина пристыдила оккупантов в Крыму и сообщила, что при Украине было по-другому. Украинский публицист Павел Казарин отметил, что крымчане сняли розовые очки.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина Севастополь
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Блин, но не дурость ли ? В любой стране в любом городе ,в любом населённом пункте будут люди не до вольные действиями власти! Или украинцы в Польшу батрачить ездят от хорошей жизни! Или на Украине все довольны жизнью ?
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