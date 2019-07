Авто или океан? Появилась новая оптическая иллюзия

В сети появилась фотография, которая вызвала множество споров, на ней изображена дверь автомобиля, однако некоторые видят океан.

Снимок опубликовал пользователь nayem в Twitter, объяснив в комментарии оптическую иллюзию.

"Если вы можете увидеть здесь пляж, океан, небо, скалы и звезды, то вы художник", - написал автор.

Он пояснил, что на самом деле на фотографии изображена нижняя часть двери автомобиля, которую необходимо отремонтировать.

По его словам, это можно увидеть, если сконцентрировать внимание на нижней части изображения, поскольку повреждения металла дают иллюзию, что это кромка воды и песок.

Однако пользователи не поверили ему и попросили опубликовать фото автомобиля, поскольку они увидели на изображении лишь пляж.

if you can see a beach, ocean sky, rocks and stars then you are an artist, But its not a painting its lower part of the car gate which needs to be repaired. pic.twitter.com/dCMC49PBQS