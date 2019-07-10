Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

Авто или океан? Появилась новая оптическая иллюзия

1.3т Читать материал на украинском

В сети появилась фотография, которая вызвала множество споров, на ней изображена дверь автомобиля, однако некоторые видят океан.

Снимок опубликовал пользователь nayem в Twitter, объяснив в комментарии оптическую иллюзию.

"Если вы можете увидеть здесь пляж, океан, небо, скалы и звезды, то вы художник", - написал автор.

Оптическая иллюзия

Оптическая иллюзия

nayem, Twitter

Он пояснил, что на самом деле на фотографии изображена нижняя часть двери автомобиля, которую необходимо отремонтировать.

По его словам, это можно увидеть, если сконцентрировать внимание на нижней части изображения, поскольку повреждения металла дают иллюзию, что это кромка воды и песок.

Новости
Серый или розовый? Сеть сводит с ума новая оптическая иллюзия

Однако пользователи не поверили ему и попросили опубликовать фото автомобиля, поскольку они увидели на изображении лишь пляж.

Как сообщал OBOZREVATEL, в соцсетях возник ажиотаж из-за оптической иллюзии с полем пшеницы, где колоски колышутся на ветру.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
4
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel