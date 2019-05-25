Для того, чтобы делать какие-то обобщения и выводы по поводу деятельности президентов какой-то страны, их должно быть какое-то количество, чтобы получить базу исследования. Мы сейчас имеем шестого президента, или вернее, он сейчас пытается иметь нас, но шесть президентов это – не слишком много для того, чтобы из них выбрать самого успешного или самого провального.

Небольшое их количество и соответственно – небольшой промежуток времени, в котором они действовали и действуют, безусловно будет придавать оценкам личный и эмоциональный характер, а значит – уведет в сторону от объективных критериев оценки. Например, сейчас мы считаем, что лучшим президентом был Порошенко. Но кто так считает? Так считает ЛО – в широком смысле этого понятия и те 25% избирателей, которые проголосовали за него 21 апреля, но вот 72% избирателей голосовали протестно именно против него, и если мы говорим об объективности, то как соотнести эти проценты?

Да, мы знаем, как были слеплены эти 72% и понимаем, что дурь как минимум у половины из них – выветрится просто самотоком. Но на 21 апреля, когда было решающее голосование, это выглядело именно так. Более того, уже прошло более месяца, с момента голосования, а процесс отрезвления этой части электората если и идет, то идет очень медленно. И это – невзирая на провалы, допускаемые уже новым президентом в таких вопросах и таким образом, что Порошенко разорвали бы в клочья лишь за малую часть этих провалов. А ведь настоящие провалы еще впереди, и это уже очевидно.

Отсюда вытекает второй, противоположный вопрос о том, кого можно назвать худшим президентом и тут – тоже имеются варианты. Каждый из экс-президентов имеет в своем багаже то, за что его можно и нужно осуждать. Но если мы начнем складывать эти негативные факторы, то очень быстро обнаружим, что мы и тут апеллируем скорее к эмоцианальным категориям.

Вспомним, с чем у нас ассоциируется мини-каденция Кравчука? Собственно говоря, мы "благодарны" ему за курс в болото, которое он задал стране, и по которому она бодро топает все эти годы, хоть и совершает все более мощные попытки выйти на нормальную дорогу.

Кучму вспоминаем как президента, формализовавшего путь в болото и допустившего тот самый расцвет коррупции, который стал клеймом для Украины и которое ой как нелегко смыть. Именно при нем были установлены правила игры для денежных мешков и правила поведения у кормушки.

Ющенко имеет негативную оценку за то, что в тот момент, когда стране нужен был боец, который сметает барьеры, ограничивающие вектор движения страны и выводящий страну из болота на шоссе, Ющенко не стал таким бойцом. Нельзя сказать, что он был плох во всем, или ему было плевать на то, в чем по уши сидит Украина. Нет, с этим у него было все в порядке, но вот именно тогда нужен был гетьман, который может самостоятельно вынуть шашку из ножен и лично ринуться в бой.

Таким был запрос активной части общества и оно было готово поддержать именно такое. Но оказалось, что мы выбрали не гетьмана, не бойца, а счетовода. Да, неплохого, да – патриотичного, да – любящего Украину, да – не пошедшего на сговор с главным противником – Москвой, но он не был бойцом. Именно это стало разочарованием и он потерял всю свою поддержку, и многие не хотят его простить именно за это и за фактическую передачу власти Януковичу.

О Януковиче даже и говорить нечего. Его кандидатура на звание самого плохого или даже отвратительного президента Украины пока самая подходящая. Не вижу даже смысла перечислять то, за что его можно определить на это место. Но эта оценка – еще более эмоциональная по причине того, что он делал, и потому, что было это совсем недавно, а последствия его правления мы разгребаем или пытаемся разгребать еще и сейчас.

О Порошенко и о тех, кто считает его плохим президентом, мы написали в самом начале и уже к этому не возвращаемся, как не возвращаемся и к зе, по той же причине. Здесь еще более мощные эмоциональные составляющие, которые будут уводить в сторону от более или менее объективных оценок.

Поэтому мы и говорим, что для оценки деятельности президента нужны объективные критерии оценки, а они могут быть применены и главное – приняты как факт, лишь с учетом отстраненности от текущих событий, то есть – со временем. Далее, мы попытаемся проанализировать то, как оценивали худшего президента в США, и какими критериями при этом пользовались. Это нужно для того, чтобы иметь мерило, с которым нужно подходить к оценке деятельности уже наших первых лиц.

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