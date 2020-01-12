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12 января • обновлено в 19:13
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Аномально теплый январь: синоптики дали прогноз погоды на неделю

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В понедельник, 13 января, в Украине не ожидается осадков, сохранится переменная облачность.

Дневная температура воздуха составит 1... 6 градусов тепла, в Карпатах – 0...5 градусов мороза. Об этом Укринформу сообщил Укргидрометцентр.

"13 января переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром на Прикарпатье местами туман. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, в восточных областях ночью местами порывы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

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Температура ночью составит 0...5 градусов мороза, днем 1...6 градусов тепла; в Карпатах ночью 5...10 градусов мороза, днем 0...5 градусов ниже нуля.

Погода на 13 января

Погода на 13 января

meteo.gov.ua

В Киеве и Киевской области 13 января будет переменная облачность, без осадков. Температура в столице ночью 0...2 градусов мороза, днем 4...6 градусов тепла; по области ночью 0...5 градусов мороза, днем 1...6 градусов тепла.

В последующие два дня, 14-15 января, сохранится сухая погода, ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 1 градусов тепла до 4 градусов мороза, в Карпатах 6...11 градусов мороза; днем 1...6 градусов тепла, 15 января в западных областях до 9 градусов выше нуля.

Сухая погода сохранится в Киеве и 14-15 января, ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза, днем 1...6 градусов тепла.

Погода на 14 января

Погода на 14 января

meteo.gov.ua

Погода на 15 января

Погода на 15 января

meteo.gov.ua

В течение 16-17 января синоптики также прогнозируют в Украине погоду без осадков. Температура ночью от 1 градуса тепла до 5 градуса выше нуля, на востоке 17 января 3...8 градусов мороза; днем 0...6 градусов тепла, 16 января на крайнем западе до 9 градусов тепла.

Погода на 16 января

Погода на 16 января

meteo.gov.ua

16-17 января в столице также без осадков. Температура ночью 0...5 градусов мороза, днем 0...5 градусов тепла.

Погода на 17 января

Погода на 17 января

meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спасатели предупреждают об ухудшении погоды в Днепре и области.

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Место
Украина
Теги
Укргидрометцентр синоптик погода
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