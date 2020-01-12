Аномально теплый январь: синоптики дали прогноз погоды на неделю

В понедельник, 13 января, в Украине не ожидается осадков, сохранится переменная облачность.

Дневная температура воздуха составит 1... 6 градусов тепла, в Карпатах – 0...5 градусов мороза. Об этом Укринформу сообщил Укргидрометцентр.

"13 января переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром на Прикарпатье местами туман. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, в восточных областях ночью местами порывы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

Температура ночью составит 0...5 градусов мороза, днем 1...6 градусов тепла; в Карпатах ночью 5...10 градусов мороза, днем 0...5 градусов ниже нуля.

Погода на 13 января meteo.gov.ua

В Киеве и Киевской области 13 января будет переменная облачность, без осадков. Температура в столице ночью 0...2 градусов мороза, днем 4...6 градусов тепла; по области ночью 0...5 градусов мороза, днем 1...6 градусов тепла.

В последующие два дня, 14-15 января, сохранится сухая погода, ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 1 градусов тепла до 4 градусов мороза, в Карпатах 6...11 градусов мороза; днем 1...6 градусов тепла, 15 января в западных областях до 9 градусов выше нуля.

Сухая погода сохранится в Киеве и 14-15 января, ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза, днем 1...6 градусов тепла.

Погода на 14 января meteo.gov.ua

Погода на 15 января meteo.gov.ua

В течение 16-17 января синоптики также прогнозируют в Украине погоду без осадков. Температура ночью от 1 градуса тепла до 5 градуса выше нуля, на востоке 17 января 3...8 градусов мороза; днем 0...6 градусов тепла, 16 января на крайнем западе до 9 градусов тепла.

Погода на 16 января meteo.gov.ua

16-17 января в столице также без осадков. Температура ночью 0...5 градусов мороза, днем 0...5 градусов тепла.

Погода на 17 января meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спасатели предупреждают об ухудшении погоды в Днепре и области.

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