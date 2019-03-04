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Андрей Макаревич
Андрей Макаревич
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Всю жизнь выбираем не там

26т

Знаете, что меня выводит из себя? Полнейшая неспособность взрослого, самодостаточного человека организовать вокруг себя элементарное гармоническое пространство. Казалось бы - какое мое дело? Не могу объяснить.

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Жванецкими бросаться – пробросаемся

Ну смотрите - если мы идем в китайский ресторан, значит нам захотелось китайского, верно? Рядом со мной постоянно оказываются люди, которые заказывают в китайском ресторане борщ, а потом возмущаются, что он плохой. А какой он здесь может быть? Иди в "Корчму"! Мне кажется, это азбука.

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Память у нас короткая

Обедаем в большом среднерусском городе на берегу большой среднерусской реки. Мой товарищ долго листает меню и заказывает тунца. Я тихо объясняю ему, что тунец пойман за пять тысяч километров отсюда, и соответственно, далеко не вчера. А вот в этой реке за окном водится прекрасный судак, и вероятность что он тут свежий гораздо выше. Но мой товарищ хочет тунца. Всю жизнь. И всю жизнь не там. Флаг ему в руки...

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Автор
Андрей МакаревичАндрей Макаревич
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Андрея Макаревича
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Комментарии
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27
Смешно
109
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Питон Каа
Питон Каа
Вот такие вот у Макаревича товарищи, которые ему совсем не товарищи. Разборчивее в товарищах надо быть, товарищ.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Питон Каа, глисты - образец "товарищества" для подонка с паРаши.
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Chernyshev Vladimir
Chernyshev Vladimir
Всё может быть проще: захотел есть - зашёл в ресторан, нашёл в меню что-то знакомое - заказал. Не все гурман, не все отличат свежую от несвежей (но не испорченной) , не все считают, что в меню может быть добавлено блюдо, которое не умеют готовить.
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Фесенко Александр
Фесенко Александр
Вот умеет Андрей Вадимович и спеть и рассказать так, что хочешь, воспринимай буквально, хочешь как эзопов язык. Талант одно слово.
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