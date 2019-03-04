Знаете, что меня выводит из себя? Полнейшая неспособность взрослого, самодостаточного человека организовать вокруг себя элементарное гармоническое пространство. Казалось бы - какое мое дело? Не могу объяснить.

Ну смотрите - если мы идем в китайский ресторан, значит нам захотелось китайского, верно? Рядом со мной постоянно оказываются люди, которые заказывают в китайском ресторане борщ, а потом возмущаются, что он плохой. А какой он здесь может быть? Иди в "Корчму"! Мне кажется, это азбука.

Новости Память у нас короткая

Обедаем в большом среднерусском городе на берегу большой среднерусской реки. Мой товарищ долго листает меню и заказывает тунца. Я тихо объясняю ему, что тунец пойман за пять тысяч километров отсюда, и соответственно, далеко не вчера. А вот в этой реке за окном водится прекрасный судак, и вероятность что он тут свежий гораздо выше. Но мой товарищ хочет тунца. Всю жизнь. И всю жизнь не там. Флаг ему в руки...

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