"А вы знаете, что у меня папа погиб?" Дочь Героя Небесной Сотни тронула сеть до слез

Дочь Героя Небесной Сотни Сергея Дидыча из города Городенка Ивано-Франковской области, который погиб во время столкновений на Майдане 18 февраля 2014 года, Ирина поразила сеть щемящим рассказом о папе.

Трогательный пост с искренним признанием в том, насколько ей тяжело говорить и вспоминать о смерти, она опубликовала на своей странице в Facebook, поделившись также семейными фотографиями. За короткий срок он набрал более 4000 лайков, несколько тысяч репостов и сотни комментариев со словами поддержки.

"А вы знаете, что у меня папа погиб? Шесть лет назад. В Киеве. На Майдане. Не помню, писала ли я об этом здесь прямо. Пожалуй, нет. Я была ребенком когда его убили. Мне было 12. В тот день я вернулась из школы домой. Делала уроки. Смотрела прямые трансляции с Майдана. Огонь. Колеса. Крик. И гордилась своими родителями, что они там. А потом узнала, что моего отца убили. Моего папу", – начала Ирина.

Дочь Героя Небесной Сотни Сергея Дидыча написала сильный пост о папе

Девушка призналась, что до этого времени уже даже забыла ощущение прикосновений отца, его голос она вспоминает только в глубоких снах, а улыбку уже не находит даже в других людях. При этом добавила, что раньше не писала о родном человеке столько, как в этот раз, поскольку о смерти ей говорить, а другим людям слушать – неудобно.

"Вот скажу я вам: "Привет. Мой папа на Майдане погиб. И да, я с этим живу". Так плачу когда о жертвенности говорят. Когда беркутовцев в Россию отпускают. Когда "дегероизирует". Когда дерутся за соцпомощь. Когда решают, кто за кого должен умирать. Но живу", – подчеркнула она.

Ирина добавила, что обычно в таком случае люди молчат, не зная, что ответить. Или обнимают, хотя лучше от этого становится только им, но не ей.

Сергей Дидыч Facebook/Ирина Дидыч

"Простите, госпожа преподаватель. Почему я вас не слушаю? Знаете, сегодня 18 февраля. Уже 14:00 часов. Где-то в это время 6 лет назад моего отца убили. Но еще не опознали. Простите, друзья, я на сборник не приду. Просто сейчас 19:00 часов. 18 февраля. Шесть лет назад услышала, как кричит моя бабушка. Потому что ее сына убили. Мне сейчас сложно сориентироваться. Так кая я до сих пор этот крик слышу. Извини, мама. Но я не могу с тобой сегодня говорить. Как и ты не могла говорить со мной в этот день шесть лет назад... Но я не скажу вам этого. Ибо о смерти говорить неудобно", – поделилась переживаниями Ирина.

Ирина Дидыч с папой Facebook/Ирина Дидыч

Она также отметила: не знает, что отвечать маленьким детям, когда ее спрашивают, мол, где твой папа. Ведь они в большинстве не знают, что такое смерть, да еще и такого родного человека. Последняя так сильно повлияла на ее жизнь, что теперь девушка даже не может думать о, например, каких-то отношениях с парнями.

"Привет, Ира. А почему ты ни с кем не встречаешься. Привет. Ну знаешь. Единственного человека, которого я любила, убили. Тоже мужчины. И я теперь вообще мужчин боюсь немного, на самом деле. Ира, а ты представляла себе свою свадьбу? Да. Смешно. Но когда мне было 12, мой папа сказал, что хочет сделать мне красивую свадьбу дома. С друзьями и летними цветами. Но знаешь, его убили шесть лет назад. И ни одна свадьба уже не будет такой, какой бы он ее сделал", – призналась Ирина, подчеркнув, что точно такого бы вслух не сказала никому.

Семья Дидыч Facebook/Ирина Дидыч

Не смогла бы она рассказать об этих переживаниях и в интервью, потому что никому не нужна ее правда, зато все стремятся получить от этого очередную слезливую историю общими фразами.

Ирина подчеркнула, что может привести еще много подобных примеров, когда о смерти говорить неудобно, потому что о ней просто никто не хочет слушать.

Герой Небесной Сотни Сергей Дидыч Facebook/Ирина Дидыч

"Я буду глотать слезы где-то в углу комнаты. Ведь что я вам скажу? Вы же и так не поймете. И не должны понимать. И, надеюсь, никогда не поймете. Вам удобно говорить о Героях. О Подвигах. Об Истории. О Достоинстве. О Свободе. О Человечности. О Майдане. Но о смерти вам говорить неудобно. Вы должны знать. Мой папа погиб на Майдане. 18 февраля. Потому что если вы этого обо мне не знаете, то вы ничего обо мне не знаете. Смерть – часть моей жизни. И вашей тоже", – подытожила дочь Героя Небесной Сотни, добавив фото, которые навсегда запечатлели ее семью еще счастливой.

Ирина Дидыч с папой Facebook/Ирина Дидыч

Сергей Дидыч Facebook/Ирина Дидыч

Сергей Дидыч Facebook/Ирина Дидыч

Как сообщал OBOZREVATEL, 18-22 февраля Украина отмечает победоносное завершение Революции Достоинства и чтит память героев Небесной Сотни. В 2014 году в эти дни в Киеве погибло около ста человек, десятки пропали без вести, более тысячи получили ранения и сотни – арестованы.

Годовщина Революции Достоинства – план мероприятий в Киеве

В Киеве в годовщину окончания Революции Достоинства планируется проведения ряда траурных мероприятий. Они запланированы как киевской и государственной властью, так и общественными организациями.

18 февраля, 19:00: Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне. Панихиду проведут в Михайловском соборе. После нее запланировано шествие, которое пройдет по маршруту: Михайловская площадь – улица Трехсвятительская – Европейская площадь – улица Грушевского – Крепостной переулок – улица Институтская – аллея Героев Небесной Сотни.

20 февраля, 10:00: Шествие достоинства и Всеукраинское вече. Марш начнется в 10:00 в Крепостном проулке, откуда направится к храму Архистратига Михаила, где пройдет панихида по Небесной Сотне. В 12:30 организаторы проведут вече на Майдане Незалежности, а в 14:00 состоится панихида по погибшим в российско-украинской войне у Стелы Героев на Михайловской площади.

20 февраля, 11:00: Ангелы памяти-2020. Это уже шестая ежегодная, всемирная тихая акция. В память о героях Небесной Сотни киевляне собираются у верхнего входа на станцию метро "Крещатик" и развешивают белых бумажных ангелов на деревьях вдоль Аллеи Героев Небесной Сотни.

20 февраля, 14:00: "Благодарные за свободу". В колонном зале КГГА, при поддержке киевской власти и Национального музея Революции Достоинства, пройдет концерт памяти Небесной Сотни, а также будут работать выставки, посвященные событиям революции.

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