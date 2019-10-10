Главная Новости
10 октября • обновлено в 14:07
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

12-летняя девочка родила ребенка: история получила печальное продолжение

13.6т Читать материал на украинском

12-летняя девочка со свалки, которая в сентябре родила ребенка в Ривне, отказалась от малыша из-за врожденного дефекта.

Об этом сообщил руководитель службы по делам детей Андрей Мищеня, передает "Радио Трек". По его словам, юная мать оставила ребенка сразу же после выписки из больницы и уехала на Закарпатье.

По словам Мищени, у новорожденного обнаружили порок, который необходимо оперировать.

Новости
В Ивано-Франковске в больнице во время родов умерла женщина: первые подробности

"Мама ребенка жительница Закарпатской области, поэтому сейчас ведутся переговоры о переводе мальчика в одно из заведений Закарпатья", – рассказала заместитель главного врача по неонатологии Галина Ковалева.

Новорожденный ребенок

Новорожденный ребенок

Радио Трек

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сообщалось, что 12-летняя девочка ромской национальности, которая родила ребенка в Ривне, не знает ни украинского, ни русского языка.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Украина Ривне
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
55
1
Смешно
1
Интересно
40
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Syrian Sergey
Syrian Sergey
Свынарния
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...Мама ребенка жительница Закарпатской области, поэтому сейчас ведутся переговоры о переводе мальчика в одно из заведений Закарпатья"...() Т е по факту единой страны нет, т к при единой стране без разницы откуда брошеный ребенок - из Ужгорода или Харькова, если страна одна. А так государство по факту разделено на федеральные самостоятельные земли, граждане которых должны получать соцзащиту на своей родине-земле. А киевляне так вообще паспортами обзавелись, только они пока называются Карточка киевлянина, и Конституцию уже для них пишут - называется Закон о столице. А статус для ОРДЛО принять, чтобы войну прекратить - патриёты на пятую точку падают типа Не допустим федерализации. Да страна давно состоит из отдельных самоуправляемых территорий.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel