12-летняя девочка родила ребенка: история получила печальное продолжение

12-летняя девочка со свалки, которая в сентябре родила ребенка в Ривне, отказалась от малыша из-за врожденного дефекта.

Об этом сообщил руководитель службы по делам детей Андрей Мищеня, передает "Радио Трек". По его словам, юная мать оставила ребенка сразу же после выписки из больницы и уехала на Закарпатье.

По словам Мищени, у новорожденного обнаружили порок, который необходимо оперировать.

"Мама ребенка жительница Закарпатской области, поэтому сейчас ведутся переговоры о переводе мальчика в одно из заведений Закарпатья", – рассказала заместитель главного врача по неонатологии Галина Ковалева.

Новорожденный ребенок Радио Трек

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сообщалось, что 12-летняя девочка ромской национальности, которая родила ребенка в Ривне, не знает ни украинского, ни русского языка.

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