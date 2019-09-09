В своей впоследствии опубликованной предсмертной записке жене умерший в феврале 90-го В.В. Щербицкий — 17 лет первое лицо Украины и при этом 18 лет всесильный член Политбюро ЦК КПСС, давний друг Брежнева, видевшего в нём преемника,— завещал ей распорядиться личным оружием, "семейными реликвиями" — полевой сумкой и военной фуражкой, а также "многолетними сбережениями" в сейфе, которые составляли "55-60 тысяч рублей".

Даже если считать — по совокупности не только товаров, но и крайне дешёвых в СССР коммунальных услуг — справедливым тогдашний официальный курс сов. рубля на уровне примерно 1,5 доллара (в таком случае средняя зарплата в стране составляла 250-300 долларов), выходит, что все накопления начальника Украины и друга Генсека не составили и 100 тысяч долларов.

Зарплата члена Политбюро была тогда стабильной: у Брежнева — 1500, у остальных — 1200 рублей, у кандидатов в члены (им В.В. был до того ещё около 7 с половиной лет) — 1000.

Итак, в сбережениях осталось менее 1/6 от почти 26-летней официальной зарплаты за все годы членства в Политбюро (в том числе кандидатом) — даже если её считать без [тоже официальных] надбавок, премий, компенсаций, льгот и привелегий, а если учитывать и их, то доля оставшегося получится ещё меньше.

Ничего левого. В отличие от Брежнева с его знаменитой женой.

Можно сопоставить с доходами и накоплениями первых лиц Украины сегодняшней. Даже не самых первых. Даже не из первой сотни...

Куда-то не туда мы пошли и что-то не то построили.

Новости Как СССР вторгся в Прагу

Авторский офф-топ. 9 сентября 2019 года исполнилось ровно 20 лет от 9 сентября 1999 года — 9.9.99. Именно эта мистическая дата является сквозной во втором из трёх знаменитых и тоже мистических триллеров "укр. Дэна Брауна" А. Турчинова (Иллюзия страха, ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ, Пришествие) с описанием жизни (и не только жизни) неудавшегося политика Петра (уж не знаю, кого он имел в виду, когда писал, а книга вышла в 2007-м) по фамилии Богач.

Можно по-разному относиться к автору этой своеобразной психологической-мистической-философской трилогии как к политику, но почитать стоит.

Кстати.

Новости Страшная книга о советской идеологии

В последней из 3 названных книг (2012 г.!) патриоты из партии, которой руководит женщина, посаженная за политику в тюрьму, убили блатного Президента Украины от криминала, после чего его обязанности перешли к узурпатору, впоследствии покорившему, хоть и ненадолго, весь мир.

В действительности же через пару лет после выхода книги произошло — правда, без собственно убийства — нечто весьма подобное, только вот место свергнутого Президента занял (причём тоже не очень надолго и тоже именно в качестве и.о.!) ...сам автор трилогии...

У мистической книги, таким образом, и воплощение её в жизни было соответствующим, Д. Брауну и не снилось.

С амбициозным, но совсем неудачным политиком по имени Петр и по фамилии Богач тоже, напомню, через 5 лет после выхода книги получилось интересно.

Благодаря ему, между прочим, этот авторский офф-топ оказался не таким уж и оффтоповым.

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