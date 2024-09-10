В Николаеве шестилетний мальчик выпал с балкона на седьмом этаже: за его жизнь борются медики

В Николаеве вечером 9 сентября шестилетний мальчик выпал с балкона квартиры на седьмом этаже. Ребенок упал на шиферную крышу библиотеки, расположенной на первом этаже дома.

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Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Николаевской области. Прибывшие на место спасатели сняли ребенка с крыши с помощью медицинских ношей и передали его медикам.

Мальчика госпитализировали, и сейчас врачи борются за его жизнь. Обстоятельства инцидента расследуют правоохранители.

Директор Николаевской областной детской клинической больницы Александр Плиткин сообщил в комментарии Суспільному, что ребенок находится в тяжелом состоянии, но имеет положительную динамику. По состоянию на утро 10 сентября продолжаются обследования пациента.

Ранее сообщалось, что в июле в Николаеве трехлетний ребенок выпал с балкона и погиб. Трагедия произошла в момент, когда родители мальчика спали. Балкон был завален коробками и коврами, которыми малыш воспользовался как ступеньками.

Напомним, в Сарнах в Ровенской области из окна четвертого этажа выпал трехлетний ребенок. При всех реанимационных мероприятиях спасти маленького мальчика не удалось.

Ранее сообщалось, что в Днепре произошла трагедия в доме №15 на Донецком шоссе. В квартире на 10 этаже выпала из окна трехлетняя девочка. Ребенок с тяжелыми травмами был госпитализирован.

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