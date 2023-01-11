В Хмельницкой области перевернулся пассажирский автобус, много пострадавших. Фото

В ночь на 11 января на трассе Стрий – Изварино Хмельницкой области произошло ДТП, в котором пассажирский автобус на скорости съехал с дороги и перевернулся. В результате травмы разной степени тяжести получили девять человек.

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Об этом рассказали в пресс-службе областного управления Нацполиции на Facebook. По факту инцидента возбуждено уголовное производство.

Предварительно известно, что 48-летний водитель микроавтобуса марки Мescedes Sprіnter не справился с управлением. Среди пострадавших – ребенок девяти лет.

"Следователи Хмельницкого районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины и устанавливают все обстоятельства происшествия", – указали правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 10 декабря на трассе Киев-Чернигов произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, водитель которого не справился с управлением на ледяной дороге. В результате столкновения транспорта с блокпостом пострадали все семеро пассажиров.

Также на трассе Киев-Чоп 2 января произошло столкновение автобуса и грузовика. В результате происшествия были, к сожалению, и пострадавшие.

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