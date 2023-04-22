В Берлин на несколько часов прилетел самолет из Москвы, хотя воздушное пространство ЕС закрыто для российских перевозчиков - СМИ

Воздушное пространство ЕС закрыто для российских перевозчиков с начала полномасштабного вторжения России в Украину, февраля 2022 года. Однако, как стало известно, в Берлин на несколько часов прилетал самолет из Моквы.

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Об этом сообщили в Telegram-канале российской редакции Deutsche Welle. Как сообщается, у самолета, приземлившегося в столице Германии, было специальное дипломатическое разрешение.

Агентство не предоставляет подробной информации о грузе и пассажирах, но известно, что самолет с бортовым номером RA-96014 принадлежит к специальному летному отряду "Россия", занимающемуся перевозкой высших должностных лиц.

Чтобы добиться воздушного пространства Германии, самолет сделал крючок над Балтийским морем. Через несколько часов он вернется назад, а его прибытие в Москву ожидается около 15.30.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, Берлин принял решение об очередной массовой высылке дипломатов России. Вероятно, самолет прибыл в Германию именно с этой целью.

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия хочет ввести "ядерные" санкции против России. Там призывают ЕС сделать это в рамках следующего пакета ограничений.

Как сообщалось ранее, Албания отменила безвиз для россиян. Еще одна страна Европы после начала полномасштабного вторжения и вооруженной агрессии России против Украины вводит визы для россиян.

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