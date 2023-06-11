Сходница во Львовской области дальше страдает от потопа: несколько улиц оказались в изоляции. Фото и видео

Из - за сильных дождей и стеканий горных вод во Львовской области 10 июня произошло растекание реки Сходничанка. Это привело к подтоплению 6 улиц, около 100 жилых домов, 10 отелей и 11 магазинов в пгт Сходница.

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Были также повреждены 5 местных мостов и затоплены 15 автомобилей. Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области, на утро 11 июня в подтопленной местности продолжаются спасательные работы.

Подразделения ГСЧС эвакуировали с подтопленных территорий 45 человек, среди которых 8 детей, и оказали помощь в транспортировке одному лицу. Также из 16 домохозяйств откачали около 12 кубометров воды.

В целях безопасности электро-, газо- и водоснабжение поселка временно прекратили.

"Свет дали только ночью, а газа до сих пор нет... Будто один мост снесло, а другие повреждены – одна часть СМТ была изолирована от другой. Воду в колодцах народ не пьет – все ушли в магазины", – рассказали изданию Obozrevatel очевидцы о ситуации в пгт Сходница.

Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, от непогоды во Львовской области пострадали Дрогобычский и Стрыйский районы.

В районах Подгородцы и Урич произошло размытие дорожного покрытия, из-за этого было перекрыто движение в наиболее опасном месте. Также были обеспечены объездные пути для транспорта.

Из заповедника Тустань, где проводился чемпионат Украины по спортивному горному туризму, спасатели эвакуировали 60 человек, из них 44 были детьми. Некоторые из участников эвакуировались по железной дороге в свои места жительства, а других временно разместили в местном народном доме.

Спасательные работы в подтопленной местности продолжаются.

Ранее сообщалось, что в субботу, 10 июня, часть Украины накрыла непогода, во Львовской области выпали обильные дожди. Поэтому в реке Сходничанка поднялся уровень воды, она вышла из берегов и затопила курортный поселок Сходница.

Также вечером 10 июня Киев накрыла гроза. В столице Украины начался обильный дождь, кое-где с градом.

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