Громады-победители общенационального конкурса по открытому управлению получили награды от Кличко

Мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко поздравил 11 громад с победой во Втором Общенациональном конкурсе по открытому управлению и вручил их руководителям награды. Победителей определили в трех номинациях: "Привлечение молодежи", "Общественные пространства как площадки для взаимодействия и диалога", "Привлечение общественности к восстановлению и развитию территориальных громад". Также ввели Особое отличие по открытому управлению.

Об этом сообщила пресс-служба главы столицы.

"Для Ассоциации городов Украины открытое управление – это основополагающий принцип работы. Мы системно развиваем и продвигаем его посредством взаимодействия с парламентом и правительством Украины. В прошлом году АГУ совместно с Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы при поддержке Секретариата Правительства Украины начали Общенациональный конкурс по открытому управлению. Это конкурс проектов, демонстрирующих важность открытого управления и соблюдения прав человека в условиях военного положения. Каждый проект конкурса является примером из жизни громад – об открытости муниципалитетов, о содействии и участии жителей в защите, управлении и восстановлении", – отметил глава АГУ.

"Наша цель – показать украинскому обществу и международным партнерам Украины успешные примеры сплоченности и сотрудничества жителей и муниципальной власти. Эти истории подтверждают, что даже во время военного положения муниципалитеты открыто работают для своих жителей и вместе с жителями. От имени 1055 громад-членов Ассоциации городов Украины поздравляю победителей конкурса и имею почетную миссию вручить представителям громад отличия", – подчеркнул Виталий Кличко.

Он поблагодарил всех, кто сохраняет и развивает местное самоуправление и демократию. Даже в это сложное военное время.