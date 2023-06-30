На Полтавщине в частном зоопарке лев покусал мужчину: он в реанимации

В поселке Котельва Полтавской области в частном зоопарке мужчину покусал лев. Инцидент произошел в четверг, 29 июня.

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Об этом сообщает "Суспільне". О состоянии пострадавшего рассказала исполняющая обязанности заведующего реанимационным отделением первой городской больницы Полтавы Светлана Пасюта.

26-летнего местного жителя после нападения животного доставили в больницу около 16:00, медики проинформировали о поступлении пациента правоохранителей. Как говорит Пасюта, потерпевший стабильный, его состояние оценивают ближе к среднему уровню тяжести.

"Все лечение в полном объеме предоставляется. Полученная травма – рваная рана правого предплечья", – отметила она.

Мужчина находится в реанимации.

Выяснилось, что лев покусал его на территории гостинично-развлекательного комплекса в поселке Котельва. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, проводится соответствующая проверка.

"29 июня около 15:30 в Полтавское райуправление полиции поступило сообщение о травмировании мужчины. При выезде на место происшествия установлено, что телесные повреждения получил местный 26-летний житель, которого медики с места происшествия госпитализировали в медицинское учреждение", – рассказал представитель Полтавского райуправления полиции Василий Зуб.

Он отметил, что уголовное производство по поводу инцидента в зоопарке не возбуждалось. В заведении, где произошло нападение, отказались от комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Михайловка-Рубежовка Киевской области правоохранители изъяли у владельца псов бойцовской породы. Животные, которых мужчина вывел на улицу без намордников, покусали женщину и ее ребенка.

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