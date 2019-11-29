"Всегда заходили через заднюю дверь": Ургант высмеял ЛГБТ-скандал с Венгрией и Евровидением

Российский телеведущий и юморист Иван Ургант высмеял гомофобный отказ Венгрии участвовать в Евровидении .

С таким заявлением он выступил в своем шоу "Вечерний Ургант", осудив подобную позицию (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Ургант высмеял венгров за отказ от Евровидения

"Почему венгры боятся гомосексуальной флотилии, если у них даже моря нет. Они что думают, что по Дунаю к ним заплывет гондола, в которой сидит гей и ест гуляш?! С чего бы это Венгрия стала гомофобной страной. Вальс "Голубой Дунай", родина наших любимых автобуса "Икарус", в который мы всегда заходили через заднюю дверь", – отметил он.

Также Ургант припомнил Кубик Рубика, "над которым потело несколько поколений мужчин".

Ургант высмеял венгров за отказ от Евровидения Кадр из видео

"Я совершенно не понимаю венгров. Я не принимаю этой позиции. Это странно, и надо сказать, достаточно устаревшая позиция. Лично для меня совершенно неважно, какой ориентации человек, который поет. Главное, чтобы пьяным не выступал", – резюмировал Ургант.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, победу в конкурсе в Евровидении-2019 одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Поэтому в этом году конкурс состоится в городе Роттердам.

После конкурса музыкант признавался, что его раньше часто дразнили "толстым", "уродливым ", "геем".

Ранее стало известно, что Венгрия отказывается от участия в Евровидении из-за "чрезмерной гомосексуальности". Более того, премьер-министр Виктор Орбан запустил политику "семья прежде всего", которая направлена на поддержание традиционной семьи.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал