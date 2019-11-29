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30 ноября • обновлено в 11:24
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"Всегда заходили через заднюю дверь": Ургант высмеял ЛГБТ-скандал с Венгрией и Евровидением

7.2т
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Российский телеведущий и юморист Иван Ургант высмеял гомофобный отказ Венгрии участвовать в Евровидении .

С таким заявлением он выступил в своем шоу "Вечерний Ургант", осудив подобную позицию (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Ургант высмеял венгров за отказ от Евровидения

Ургант высмеял венгров за отказ от Евровидения

"Почему венгры боятся гомосексуальной флотилии, если у них даже моря нет. Они что думают, что по Дунаю к ним заплывет гондола, в которой сидит гей и ест гуляш?! С чего бы это Венгрия стала гомофобной страной. Вальс "Голубой Дунай", родина наших любимых автобуса "Икарус", в который мы всегда заходили через заднюю дверь", – отметил он.

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Также Ургант припомнил Кубик Рубика, "над которым потело несколько поколений мужчин".

Ургант высмеял венгров за отказ от Евровидения

Ургант высмеял венгров за отказ от Евровидения

Кадр из видео

"Я совершенно не понимаю венгров. Я не принимаю этой позиции. Это странно, и надо сказать, достаточно устаревшая позиция. Лично для меня совершенно неважно, какой ориентации человек, который поет. Главное, чтобы пьяным не выступал", – резюмировал Ургант.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, победу в конкурсе в Евровидении-2019 одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Поэтому в этом году конкурс состоится в городе Роттердам.

После конкурса музыкант признавался, что его раньше часто дразнили "толстым", "уродливым ", "геем".

Ранее стало известно, что Венгрия отказывается от участия в Евровидении из-за "чрезмерной гомосексуальности". Более того, премьер-министр Виктор Орбан запустил политику "семья прежде всего", которая направлена на поддержание традиционной семьи.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Иван Ургант
Место
Венгрия
Тег
Евровидение
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N Y
N Y
Не ожидал от Вани.....чмо заднеприводное...тьфу
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Ургант сам видимо пирдор ... Ну пусть едет на это евровидало ...
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