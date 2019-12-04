"В грязной квартире": известный сценарист рассказал, как родился "95 Квартал"

Студия "Квартал 95" зарождалась в грязной арендованной квартире на отшибе Киева.

Об этом вспомнил чемпион Высшей лиги 1997 года, редактор КВН и известный сценарист Михаил Гуликов в интервью SHPENKOV! (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Михаил Гуликов: как зарождался "95 Квартал"

В частности, он играл в КВН вместе с Владимиром Зеленским, который влился в уже состоявшуюся команду "транзитом" в 1997 году.

Михаил Гуликов и Владимир Зеленский в КВН Кадр из видео

"Когда-то мы с Гариком Мартиросяном ездили вести киевскую "Лигу". Там было принято решение, что пары какие-то ведущих КВНщиков будут. Александр Васильевич садился в зал, наблюдал за этим всем, и вели игры. Одну из первых мы вели с Гариком Мартиросяном. Тогда приезжали к ребятам. Они только заехали в Киев. Жили в какой-то отвратительной, грязной квартире на отшибе, съемной, и писали Студию "95 Квартал", – вспомнил он.

Михаил Гуликов вспомнил, как зарождался "95 Квартал" Кадр из видео

По словам Гуликова, он имеет отношение к творческому росту Зеленского, а "Квартал" – это уже "дочка транзита".

"Идея была Вовина, потому что он стал чемпионом Высшей лиги в 97-ом году, ему было тогда 19 лет. Самый молодой чемпион Высшей лиги. Он не наигрался, естественно, и ребята не наигрались. Они пошли в сезон, возглавили два брата Шефира – Сергей и Борис. И это их проект. А уже студия "95 Квартал" в том виде, в котором она сейчас существует, это исключительно их детище, я к этому не имел никакого отношения. Я работал здесь", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Зеленскому припомнили "шутку" о Голодоморе в Украине. В 2010 году в "Вечернем квартале" показали сценку, в которой сотрудники спецслужб прослушивали Виктора Януковича, который подбирал пароль к компьютеру Виктора Ющенко.

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