"Тупая вам звонит": Леся Никитюк поставила на место своего критика

Украинская телеведущая Леся Никитюк, звезда популярного тревел-проекта "Орел и Решка", однажды поставила на место своего критика, связавшись с ним по мобильному телефону.

Об этом Никитюк рассказала в интервью "Комсомольской правде в Украине". Девушка отметила, что "люди, которые занимаются диванной критикой, никогда с тобой лично не встретятся и в глаза тебе то, что пишут, не скажут".

"Когда-то я случайно увидела в телефоне своей помощницы сообщение от какого-то хорошего умного человека, который работает в серьезном бизнесе: "А эта Леся - она и в жизни такая тупая, как на экране?" И я говорю: "Набери мне этого человека!" Говорю ему: "Прошу прощения, это тупая Леся вам звонит, я с вами полностью согласна. А знаете почему? Потому что до сих пор реагирую на таких идиотов, как вы". Я выплеснула эмоции - и забыла", - рассказала Леся Никитюк.

"Через пару дней мне приходят письма с извинениями, где он пишет, что спать из-за этих своих оскорблений не может. Вот и правильно - и не спи, раз оскорбляешь человека, не зная его лично! Иногда таких людей надо ставить на место", - добавила она.

Леся Никитюк

Как писал "Обозреватель", ранее Леся Никитюк рассказала о предпочтениях в моде.