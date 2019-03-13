Популярную в РФ певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких: что случилось

Популярную российскую певицу Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Об этом сообщает телеканал "РЕН ТВ". По его данным, у артистки резко поднялся уровень сахара в крови, после чего она попала в реанимацию. Помимо этого у нее есть и другие серьезные заболевания.
Менеджер певицы Виталий Белов заявил, что не будет давать комментариев о ее состоянии.
Юлия Началова
"Российская газета"
"Смотрите официальную информацию на наших страницах, в Instagram или где-то еще. Никто сейчас вам давать ничего не будет, потому что пока нечего еще говорить. Это раз. Во-вторых, ничего не произошло. Я не знаю, где вы берете эту информацию", — сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ писали, что Началова была экстренно госпитализирована, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болеет в последние годы.
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