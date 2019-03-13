МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Новости шоу-бизнеса

Популярную в РФ певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких: что случилось

1.1тЧитать материал на украинском

Популярную российскую певицу Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщает телеканал "РЕН ТВ". По его данным, у артистки резко поднялся уровень сахара в крови, после чего она попала в реанимацию. Помимо этого у нее есть и другие серьезные заболевания.

Менеджер певицы Виталий Белов заявил, что не будет давать комментариев о ее состоянии.

Новости
Популярная в РФ певица показала грудь в откровенном наряде

Юлия Началова

Юлия Началова

"Российская газета"

"Смотрите официальную информацию на наших страницах, в Instagram или где-то еще. Никто сейчас вам давать ничего не будет, потому что пока нечего еще говорить. Это раз. Во-вторых, ничего не произошло. Я не знаю, где вы берете эту информацию", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ писали, что Началова была экстренно госпитализирована, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болеет в последние годы.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения