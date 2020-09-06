Полякова, Могилевская и Кензов поздравили Константиновку с Днем города

5 сентября городу Константиновка Донецкой области исполнилось 150 лет. Фонд Бориса Колесникова совместно с городским советом сделал подарок местным жителям – организовал масштабный концерт с выступлением известных эстрадных исполнителей.

"Юбилей Константиновки – это наш общий праздник. Он объединил всех, кто любит город и трудится на его благо. С Константиновкой нас связывают годы дружбы и плодотворного сотрудничества. Здесь мой Фонд реализует множество благотворительных проектов и программ. Так, на базе Константиновского профессионального лицея функционирует наша Школа поварского искусства, а в межшкольном УПК нами открыта первая в Украине социальная автошкола. Ежегодно в День знаний и День Николая юные константиновцы получают от Фонда и ХК "Донбасс" сладкие подарки и фирменные рюкзаки со школьными принадлежностями. Здесь мы реализуем наши социальные акции по установке лифтов в многоэтажках города и детских площадок во дворах; реставрации памятников Второй мировой войны.

Мы обновляем материально-техническую базу в учебных заведениях; организуем поездки талантливой молодежи Константиновки по Украине и на ведущие мировые отраслевые выставки; оказываем адресную помощь юным спортсменам. Не забываем и о помощи медучреждениям города в борьбе с коронавирусом. Я очень верю в счастливое будущее Константиновки, и мы создаем его уже сегодня. Так, например, компания "Конти" планирует строительство новой фабрики с современным технопарком, а в планах Фонда и ХК "Донбасс" – построить спортивно-концертный комплекс с ледовой ареной и бассейном на 2500-3000 мест", – сказал Борис Колесников, президент благотворительного Фонда.

5 сентября городу Константиновка Донецкой области исполнилось 150 лет

5 сентября городу Константиновка Донецкой области исполнилось 150 лет

5 сентября городу Константиновка Донецкой области исполнилось 150 лет

5 сентября городу Константиновка Донецкой области исполнилось 150 лет

5 сентября городу Константиновка Донецкой области исполнилось 150 лет

5 сентября городу Константиновка Донецкой области исполнилось 150 лет

5 сентября городу Константиновка Донецкой области исполнилось 150 лет

5 сентября городу Константиновка Донецкой области исполнилось 150 лет

К вечеру местный Парк культуры и отдыха заполнили гости праздника, для которых были обустроены фотозоны, спортивные локации, ярмарка мастеров, проводились мастер-классы для детей. Со сцены любимый город поздравляли местные творческие коллективы, юные певцы и танцоры, а кавер-бэнд MoonJam радовал хитами в современной обработке.

Наталья Могилевская, Олег Кензов и Оля Полякова устроили трехчасовой зажигательный концерт, которого Константиновка до этого вечера еще не видела. Поздравив присутствующих с юбилеем города, они исполнили свои самые знаменитые композиции, а публика дружно им подпевала.

В целом гостями яркого и незабываемого праздника от Фонда Бориса Колесникова стали более 10 000 гостей. Все собравшиеся – от мала до велика – получили заряд хорошего настроения и позитивных эмоций, которых в карантин многим так не хватает. "Мы смело можем назвать сегодняшнее мероприятие событием года в Константиновке, прекрасным поводом провести время с друзьями и семьями. Мы очень соскучились по живому общению и ощущению праздника. Сегодня это все наверстали – побыли вместе, увидели любимых звезд, натанцевались. Спасибо Борису Викторовичу за такой душевный подарок, он всегда понимает наши нужды. А сколько всего он сделал и продолжает делать для нашего города! А как он заботится о нашей молодежи! Очень его уважаю и от всего сердца еще раз благодарю за праздник", – рассказала Ирина Агапова, жительница Константиновки.

Напомним, Фонд Бориса Колесникова 12 лет реализует благотворительные инициативы в Донецкой области. За это время он оказал всестороннюю поддержку тысячам школьников и студентов региона.

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