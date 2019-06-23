Плюнул, а потом поцеловал: Алибасов шокировал странным поведением у Малахова. Видео

Создатель группы "На-На", известный российский продюсер Бари Алибасов, который отравился средством "Крот", удивил зрителей странным поведением.

Так, он принял участие в съемках шоу "Привет, Андрей!" в субботу, 22 июня. В студии Алибасов появился с арбузом в инвалидном кресле, из которого выпал, а затем весьма странно повел себя с ведущим Андреем Малаховым. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, продюсер сначала плюнул в ведущего, который подбежал ему помочь, а затем расцеловал. При этом, в ходе съемок Алибасов несколько раз спросил, кто такой Малахов.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Выходки продюсера заставили зрителей усомниться в его адекватности. Наблюдавшие за происходящим выразили мнение, что Алибасов "играет на публику", назвав его поведение "мерзким цирком".

Бари Алибасов goodhouse.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в эфире "Привет, Андрей!" Алибасов заявил, что его хотели убить. Продюсер рассказал свою версию госпитализации.

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