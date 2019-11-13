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13 ноября • обновлено в 12:03
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Звезду из Украины назвали женщиной года в России

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Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая сейчас живет и работает в Москве, получила награду "Женщина года" в России.

Статуэтку Регине вручили 12 ноября в Москве на премии "Женщина года" по версии российского журнала Glamour.

Звезду из Украины назвали женщиной года в России

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Помимо победы в главной номинации, Тодоренко также стала обладательницей звания "Лицо с экрана". За наградой телеведущая поднялась на сцену в эффектном красном платье с пикантным разрезом от британского дизайнера David Koma.

"Извините, но в этом году Регине опять удалось все: она переизобрела собственный YouTube-канал, стала лучшей ведущей утреннего шоу, вышла замуж — и не забывала делиться всем этим с нами (и с миллионами подписчиков в Instagram). Регина, поздравляем!", - говорится в сообщении журнала Glamour.

Звезду из Украины назвали женщиной года в России

SPLETNIK.RU

Звезду из Украины назвали женщиной года в России

Инстаграм

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская телеведущая Регина Тодоренко призналась, что во время знакомства ее будущий супруг Влад Топалов произвел на нее негативное впечатление.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Регина Тодоренко
Место
Россия
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