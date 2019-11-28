Звезде "Бедной Насти" – 36: куда исчезла и как изменилась Анна Горшкова

Российская актриса Анна Горшкова, которая прославилась после роли крепостной Полины Пеньковой в сериале "Бедная Настя", 28 ноября отмечает свой день рождения.

Так, ей исполняется 36 лет. OBOZREVATEL рассказывает, куда пропала Анна Горшкова и как она выглядит сейчас.

Анна Горшкова родилась в 1983 году в Москве. Отец ее работал в КГБ, а мать посвятила себя воспитанию дочери. Родители развелись, когда Анне было 4 года. Отец уехал в США, а девочка осталась с мамой в Москве. Несмотря на это, с папой у нее сохранились замечательные отношения и по сей день.

С 16 лет Анна Горшкова работала моделью. В 2001 году она поступила в Государственный университет управления на факультет социологии и управления персоналом. В 2003 году окончила Школу актерского мастерства компании "Амедиа".

Благодаря ролям в популярных в 2000-х сериалах "Две судьбы", "Дом с лилиями" и "Бедная Настя" Анна Горшкова стала востребованной в мире кино.

Анна Горшкова в юности instagram.com/annagorshkova

Приятная и гармоничная внешность сыграла на руку начинающей актрисе.

Анна Горшкова в сериале "Бедная Настя" GLOBALLOOKPRESS.COM

Однако, хотя Анна Горшкова продолжает сниматься в кино, ее совсем не узнать. Сегодня она – совсем другой человек.

Очевидно, что она не раз прибегала к услугам косметологов и пластических хирургов.

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