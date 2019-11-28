Звезде "Бедной Насти" – 36: куда исчезла и как изменилась Анна Горшкова

Российская актриса Анна Горшкова, которая прославилась после роли крепостной Полины Пеньковой в сериале "Бедная Настя", 28 ноября отмечает свой день рождения.
Так, ей исполняется 36 лет. OBOZREVATEL рассказывает, куда пропала Анна Горшкова и как она выглядит сейчас.
Анна Горшкова родилась в 1983 году в Москве. Отец ее работал в КГБ, а мать посвятила себя воспитанию дочери. Родители развелись, когда Анне было 4 года. Отец уехал в США, а девочка осталась с мамой в Москве. Несмотря на это, с папой у нее сохранились замечательные отношения и по сей день.
Начнем день с красивостей💥💖😍😉 Ну хотя бы просто потому, что в нашем сериале, как ни в каком другом, самые красивые героини, самые красивые актрисы 👍Вы же не против? Вот, например, Полина Пенькова пример модели-горничной... #БеднаяНастя #любимыйсериал #русскийсериал #лучшийсериал #АннаГоршкова #ПолинаПенькова #модель #актриса #амедиа #телероман #стс #poornastya #like #love #actress #thebest
С 16 лет Анна Горшкова работала моделью. В 2001 году она поступила в Государственный университет управления на факультет социологии и управления персоналом. В 2003 году окончила Школу актерского мастерства компании "Амедиа".
Анна Андреевна Горшкова. Дата рождения28 ноября 1983.Место рождения - Москва, СССРГражданствоРоссия. Профессия - актриса,фотомодель. Наиболее известна по главной роли в морской мелодраме Станислава Говорухина "Пассажирка"(2008) Картина получила главный приз "Большая золотая ладья" на фестивале "Окно в Европу" в Выборге и другие награды. Также в 2003-2004 годах принимала участие в культовом сериале << Бедная Настя>> где сыграла Полину Пенько. В 2005 г. Анна снималась в широко известном сериале <<Две судьбы>>(2,3 часть. Роль Дарьи) #актриса #аннагоршкова #пассажирка #беднаянастя #двесудьбы #русскиесериалы #красотадопластики #actress #naturalbeauty #russianactresses #liketime #followforfollowback
Благодаря ролям в популярных в 2000-х сериалах "Две судьбы", "Дом с лилиями" и "Бедная Настя" Анна Горшкова стала востребованной в мире кино.
Анна Горшкова в юности
instagram.com/annagorshkova
Приятная и гармоничная внешность сыграла на руку начинающей актрисе.
Анна Горшкова в сериале "Бедная Настя"
GLOBALLOOKPRESS.COM
Однако, хотя Анна Горшкова продолжает сниматься в кино, ее совсем не узнать. Сегодня она – совсем другой человек.
Короче говоря, 3-ий день голодания, полет нормальный, настроение отличное! 💪🏼💪🏼💪🏼 Люблю такие эксперименты над собой! Тем более, я уже голодала несколько раз и всегда в @revital_park 💦 Важно в такой момент быть под наблюдением специалистов, проходить очистительные процедуры, массажи, гидромассажи, душ шарко и другие процедуры! И, конечно, если вы подумываете о голодании, следует убедиться в том, что у вас нет противопоказаний❗️ Лично я много плаваю в бассейне 🏄🏼♂️ и гуляю на чистом воздухе🌸
Очевидно, что она не раз прибегала к услугам косметологов и пластических хирургов.
Repost from @grushevskiymikhail. @TopRankRepost #TopRankRepost Угадайте, на съемках какой передачи мы собрались на Мосфильме? Варианты ответов: а) Кто хочет стать миллионером; b) Кто хочет стать революционером; c) Кто хочет стать коллекционером; d) Кто хочет стать пионером. Чтобы узнать правильный ответ, листайте фото😜👉 #аннагоршкова #михаилгрушевский #игорьниколаев #дмитрийдибров #настроениесупер #шоубизнес
Сегодня день рождения у человека, который неизменно вызывает у меня восхищение! Дорогая Катюша @dibrova_rhana , ну как возможно успеть все, что успеваешь сделать в жизни ты! Ты воплощение неиссякаемой энергии, трудолюбия, любви к жизни, к профессии, к людям! Заботливая мама и любящая жена, ты настоящий друг и даришь себя окружающим без остатка! Ты талантливо руководишь @rhana.corporation и при этом остаёшься хрупкой и женственной! Катюша, я хочу пожелать тебе крепкого здоровья, сил, чтобы ты продолжала воплощать все свои грандиозные планы! Пусть тебе всегда и во всем сопутствует удача! Пусть Лерочка радует тебя своими успехами! А для меня очень приятно и почетно быть амбассадором bb_lab и @rhana.corporation , всегда с вами! Катюша, happy birthday 🌹🌹🌹🌹🌹❤️❤️❤️❤️❤️
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