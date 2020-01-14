Звезда сериала "Горец" покончил с собой

Актер Стэн Кирш, игравший в сериале "Горец" одного из бессмертных, покончил с собой.

Как сообщает издание Deadline, Кирш был найден повешенным в своем доме в Лос-Анджелесе 11 января.

Ему был 51 год.

О его смерти было объявлено на Facebook-странице Stan Kirsch Studios, актерской студии в Лос-Анджелесе, которую он основал вместе со своей женой Кристин Грин в 2008 году.

Грин впоследствии подтвердила смерть Кирша в посте на Facebook, поблагодарив всех сочувствующих: "Я чувствую себя окруженной любовью и благодарна каждому из вас".

Кирш родился в Нью-Йорке.

Роль Ричи Райана в сериале "Горец" в 1992 году стала для него наиболее звездной в карьере.

Он покинул сериал в пятом сезоне в 1997 году, однако затем в последний раз появился в финальном эпизоде сериала.

В 2008 году Кирш основал собственную актерскую студию под названием Stan Kirsch Studios.

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