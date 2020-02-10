Звезда "Паразитов" засветилась в обнаженной сцене: кадры 18+

В сети появились эротические кадры из фильма "Наложница" с участием южнокорейской актрисы и звезды ленты "Паразиты" Чо Еджон.

Так, в исторической драме, премьера которой состоялась в 2012 году, Чо Еджон появилась в нескольких обнаженных сценах.

Чо Еджон Getty

В частности, перед зрителями актриса предстает полностью голой, засветив на камеру обнаженную грудь и ягодицы.

Чо Еджон в фильме "Наложница" кадр из фильма

В фильме Чо Еджон сыграла роль красавицы Хва ен, которая жертвует собой ради спасения своего любимого, и выходит замуж за короля.

Чо Еджон в фильме "Наложница" кадр из фильма

Чо Еджон в фильме "Наложница" кадр из фильма

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что южнокорейский фильм "Паразиты" режиссера Пон Джун Хо стал абсолютным триумфатором "Оскар-2020". Помимо главной награды – "Лучший фильм" – картина также забрала статуэтки еще в трех номинациях. О всех победителях премии читайте в материале.

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